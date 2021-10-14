【串流平台】推「創意體驗之旅」企劃吸人才 Disney+公布更多未來亞太區播映影集內容

早前Disney+公布於11月16日登陸香港，今日（14日）進一步透露更多亞太區全新影視內容及詳情，包括了超過 20 部全 新亞太區本地電影或劇集，其中有 18 部為原創作品。

最新亞太地區的內容包括來自知名創作者的原創作品，從真人版強檔作品，類型涵蓋戲劇、喜劇、奇幻、浪漫、科幻、犯罪、恐怖等，到來自日本、南韓、印尼、大中 華區和澳洲等多個市場的綜藝節目、紀錄片和動畫。

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Disney+視乎不同節目在不同市場的上架情況， 觀眾於明年開始將能在 Disney+ 串流平台上觀看這些來自亞太地區的全新節目內容。華特 迪士尼公司的宏願是預計將於 2023 年前啟動至少 50 部亞太區原創作品，而今日所公布的 全新內容計劃也是當中的一部分。

華特迪士尼公司亞太區總裁姜熡可先生表示：「過去數十年來，華特迪士尼公司不斷為全 球消費者帶來娛樂，並且在本地創意生態系統中擔當不可或缺的一部分。 今天，我們作出 的另一項承諾是，將公司的全球資源與亞太地區最優秀的內容創作者結合，共同開發和製 作 Disney+ 原創內容。隨著影音串流成為主流，亞太地區內容登上世界舞台以及消費者的 2 觀看模式日益成熟，我們相信現在是深化與亞太地區一流內容創作者合作的最佳時機，以 為全球觀眾帶來無與倫比的故事。」

迪士尼也宣布將啟動華特迪士尼公司的亞太區「創意體驗之旅」企劃，旨在讓亞太地區數百名頂尖創作者與迪士尼旗下的世界級電影製片人和創作者匯聚在一起。透過大師班、現場座談會和各種交流活動，迪士尼將邀請亞太地區最優秀的創作者與公司旗下各大品牌及電影工作室的高級管理層和創意人員們進行會面與交流。

姜熡可先生表示：「我們看見許多亞太區創意人才和 內容都是世界級的水準，而且只會不斷提升。迪士尼無數觸動人心的故事正是我們在觀眾 心中擁有獨特連結的基礎，我們期待藉由這個計劃，能夠為亞太區的頂尖人才提供來自世 界上最優秀的故事講者在創作過程中的精闢見解。」

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責任編輯：潘曉豐