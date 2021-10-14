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【Apple】歐盟再出招！   擬強制蘋果開放第三方平台下載App

科技 13:30 2021/10/14

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歐盟計劃要求蘋果能開放第三方App平台，讓iPhone、iPad不再只能從App Store下載App。

歐盟近期對消費電子產品接連出招。繼早前計劃強制統一連接埠及充電器的規格後，亦計劃要求蘋果能開放第三方App平台，讓iPhone、iPad不再只能從App Store下載App。

【果迷注意】蘋果再有新產品？第二場秋季發布會 下周二凌晨舉行

對於歐盟的計劃，蘋果較早前也就事件作出回應，認為iPhone之所以較Android手機安全、較不受惡意軟件影響，部份原因正是透過App Store建立的第三方App生態更為可信。蘋果也引述Nokia的報告，認為Android被惡意軟件感染的機會，是iPhone的15至 47倍，且有98%的惡意軟件，主要是針對Android。

蘋果也認為，許多App Store上的第三方App，被要求只能使用特定的硬件功能，內部也有許多非公開的系統保護機制。若是開放第三方平台，將會為用戶帶來安全及私隱風險，同時可能傷害只希望從App Store下載App的用戶。

蘋果也預測若開放第三方的App平台，一些App將會離開App Store，讓用戶只能透過其他非蘋果的渠道或商家自己的網站下載軟件。

【Apple】蘋果將與內地供應商京東方合作 生產iPhone 13高階OLED面板

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記者：廖淑瑩

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