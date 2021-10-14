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【996文化】互聯網企業取消「長短周」、996不再？　員工作息時間表大公開

新經濟追蹤 13:31 2021/10/14

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內地科企上班時間公開，哪家「日日星期五」？

內地互聯網公司接連宣布取消「大小周」，不過在互聯網公司工作的打工仔是否從此擺脫所謂「996」甚至「007」的工作模式呢？有內地應屆畢業生發起調查，目前已經收集超過1300間公司，包括騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、小米 （01810） 、百度 （09888） 等一眾互聯網公司不同部門崗位的作息時間。

內地互聯網公司員工作息時間表

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最高人民法院列案例 裁定「996」違法，可見【下一頁】

根據調查收集的數據庫資料顯示，不少互聯網公司均已實行5天工作制，不過不少員工的上班時間及下班時間仍然橫跨11或12個小時，而中途一般會有2小時的午飯時間，以及1小時的晚飯時間。而部分公司在周三亦會有「健康日」、「活動日」等活動。

據數據庫中的資料數據顯示，如騰訊、阿里巴巴、美團、百度等企業，大多數工作日都是「早10晚9」，不過嗶哩嗶哩的上班時間則為「早10晚7」，或「早11晚8」。

有內地網民笑稱，「B站」上班時間對於其他科企打工仔來說「每天都是星期五」。

這份問卷調查由4位內地畢業生發起，據悉他們啟動這一項目的初衷，是希望對抵制「996」、普及「955」作出貢獻。目前該問卷已經收集超過4000個網友工作數據，涵蓋超過1300個，不同公司不同部門崗位的作息時間。

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記者：梁安琪

港股 經濟 畢業 新經濟股 百度集團—SW（09888） 阿里巴巴－SW（09988） 小米 阿里巴巴 騰訊 新經濟

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