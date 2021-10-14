【職場衣着】烏克蘭航空公司聽取員工意見　空姐可穿布鞋T恤上班

▲ 烏克蘭私營航空公司SkyUp宣布，以白色 T 恤取代原本的襯衫，更捨棄高踭鞋、皮鞋，讓空姐空少改穿Nike白色運動鞋，新制服將在10月22日正式亮相。（SkyUp官網圖片）

世界上大多數的航空公司都要求員工穿制服上班，不少空姐更需要穿著窄裙和高踭鞋。但近日烏克蘭私營航空公司SkyUp就宣布，打破此項傳統，以白色 T 恤取代原本的襯衫，更捨棄高踭鞋、皮鞋，讓空姐空少改穿Nike白色運動鞋，新制服將在10月22日正式亮相。

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這間烏克蘭的航空公司早前專門聘請了有7年飛行經驗的空姐Alexandrina Denysenko，讓她收集空務員對制服的意見。SkyUp根據空服員的反饋，最終決定廢除空姐空着高踭鞋與窄裙的制服要求。全新的 SkyUp 的男女制服改為橙色的成套西裝，搭配Nike白色運動鞋與絲巾，並以白色 T 恤則將取代原本的襯衫。

Denysenko表示，她在飛機飛行中很多時候並沒有空餘時間坐下來，穿高踭鞋的雙腿往往會在幾個小時後變得腫脹難耐。更重要的是，如果飛機要緊急降落在水上，高踭鞋會損壞梯子，屆時空服員就必須光腳走路，而且穿裙子游泳會很不舒服。Denysenko稱，「想像一下，空姐要怎麼穿著窄裙做這件事」。

SkyUp市場部負責人Marianna Grygorash稱：「我們發現，儘管空姐的形象非常浪漫，但她們的工作其實需要大量的體能鍛煉」。

根據《路透社》報道，該企還研究了機組人員服裝的歷史，決定放棄「保守」的元素，另外一個改變是把女空服員的髮型由髮髻或馬尾改成辮子。

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責任編輯：李智美