《星際奇遇記》劇情真實上演 90歲船長成最老太空人

亞馬遜創辦人貝索斯旗下公司藍色起源於周三（13日）開展第2次太空之旅，短暫停留太空後成功返回地球。其中經典科幻系列電影《星際奇遇記》主角卻克船長、美國演員沙特納以90歲之齡完成太空之旅，成最老太空人。

《星際奇遇記》船長將上太空 成最老太空人 【下一頁】

藍色起源（Blue Origin）原定於周二開展第2次太空之旅，但礙於強風緣故，新謝潑德火箭（New Shepard）最終於當地時間周三在德州西部沙漠升空。飛船升至海拔107公里上空，飛越太空與地球大氣層的分界線「卡門線」（Karman line） ，讓乘客體驗3至4分鐘的失重狀態，然後重新進入大氣層，在降落傘協助下降落在德州沙漠，整個旅程需時11分鐘。

是次太空任務有4位乘客參與，其中《星際奇遇記》（Star Trek）主角卻克船長、美國演員沙特納（William Shatner），被藍色起源創辦人貝索斯（Jeff Bezos）邀請，免費參加太空之旅，使他以90歲之齡成最年老的太空人。

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沙特納完成太空之旅後表現激動，更感動落淚表示永遠不會忘記升空感覺，希望永遠維持當下情景，絕對是非凡體驗，遠超於以往所經歷過的事。

美國太空總署在沙特納升空前，亦特意發表為他發表帖文，祝其升空好運，一切順利。沙特納在預設升空期間發表Twitter帖文中，將自己比喻為在海邊嬉戲的男孩，而大海的真相在他的面前尚未被完全發現。

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責任編輯：郭麗明