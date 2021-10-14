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【藍牙耳機】傳蘋果正開發AirPods健康功能　可檢測用戶體溫及姿勢

科技 12:43 2021/10/14

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Apple正在為AirPods開發更多健康相關功能，例如幫助用戶檢測體溫，提醒調整姿勢等。

蘋果（Apple）的AirPods藍牙耳機在全球市場佔主導位置。除了一般聽歌功能之外，最近有消息傳出，Apple正在為AirPods開發更多健康相關功能，例如幫助用戶檢測體溫，提醒調整姿勢等。

＜＜【Apple Watch】傳Apple Watch Series 8將設有3款尺寸　提供更大錶面屏幕

＜＜【Apple】蘋果將與內地供應商京東方合作　生產iPhone 13高階OLED面板　

據《華爾街日報》引述知情人士透露，蘋果正在為AirPods開發更多以健康為主的新功能。包括監測用戶體溫、改善聽力效果等。另外，AirPods或會利用動作感測器，提醒用戶在駝背時調整姿勢。報道認為，Apple目前還處於探索及開發階段，未必最快能在未來一兩年內應用於產品。

最近Apple開始為AirPods增加更多輔助功能，例如在AirPods Pro推出的「對話增強」（Conversation Boost）模式，可提高用戶之間對話的音量及清晰度，並協助患有聽障或聽力不佳的人士，在吵雜環境下能夠清晰接收對話內容。

責任編輯：李寶如

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