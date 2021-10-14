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【澳洲疫情】墨爾本解封在即 所在州確診創新高

環球社會熱點 12:41 2021/10/14

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墨爾本的新冠疫苗接種率較預期快，料於下周解除長達數月的封城措施。與此同時，墨爾本所在的維多利亞州單日新增近2,300宗確診個案，單日確診數字創新高。

巴西總統堅拒打疫苗 稱：「體內抗體好充足」 【下一頁】

維多利亞州周四（13日）宣布新增2,297宗確診個案，較前一日的1,571宗大幅增加超過46%，也打破疫情爆發以來澳洲所有州的單日確診紀錄。

據悉，大部分新增確診個案集中在墨爾本。維州同日新增11名新冠患者死亡，累計死亡人數增至125人。

維州截至周四，共有62%的成人完成接種兩劑新冠疫苗。澳洲政府早前訂立標準，如有地區達到70%成人完成接種疫苗的門檻就可解封。維州目標是於本月26日解封。

悉尼所在州斥171億建氫能產業 目標2030碳排放減半 【下一頁】

維州州長安德魯斯（Daniel Andrews）表示：

我們會提供（解封路綫圖），只要大家打針，我們就會解封，我講到就會做到。

（We will deliver the road map ... You get vaccinated and we will open up and I do what I say.）

墨爾本將會取消宵禁措施，企業在遵循嚴格社交距離措施下可重開。如疫苗接種率提升至80%甚至90%，當局會進一步解除防疫限制。

至於另一大城市悉尼的疫情明顯緩和。悉尼所在的新南威爾士州周四新增406宗確診，大部分個案集中在悉尼。但與該州上月初日增近1,600宗確診相比，當地疫情明顯回落。

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責任編輯：鄭錦玲

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