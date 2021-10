【澳洲疫情】墨爾本解封在即 所在州確診創新高

墨爾本的新冠疫苗接種率較預期快,料於下周解除長達數月的封城措施。與此同時,墨爾本所在的維多利亞州單日新增近2,300宗確診個案,單日確診數字創新高。

維多利亞州周四(13日)宣布新增2,297宗確診個案,較前一日的1,571宗大幅增加超過46%,也打破疫情爆發以來澳洲所有州的單日確診紀錄。

據悉,大部分新增確診個案集中在墨爾本。維州同日新增11名新冠患者死亡,累計死亡人數增至125人。

維州截至周四,共有62%的成人完成接種兩劑新冠疫苗。澳洲政府早前訂立標準,如有地區達到70%成人完成接種疫苗的門檻就可解封。維州目標是於本月26日解封。

維州州長安德魯斯(Daniel Andrews)表示:

我們會提供(解封路綫圖),只要大家打針,我們就會解封,我講到就會做到。

(We will deliver the road map ... You get vaccinated and we will open up and I do what I say.)