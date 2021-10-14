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【快手 1024】 傳快手將今年電商GMV目標 降近19%至6,500億元

股樓投資 14:32 2021/10/14

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據內媒報道指，快手（01024）將今年電商業務的總成交額（GMV）目標下調至6,500億元（人民幣，下同），較早前報道的全年目標8,000億元，減少1,500億元，而公司未有透露原因。

【監管風暴】 傳金融機構將受監管 內地正審查國有銀行 與恒大及螞蟻等民企關係【見下頁

    點擊圖片放大
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根據快手上半年業績顯示，電商GMV為2,640億元，即已完成全年目標的40.6%。

報道指，6,500億元GMV是按「寬口徑」統計，即包括在快手小店及跳轉到外部平台上完成的交易，包括實際成交訂單，以及未付款﹑未發貨及退款的訂單。

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記者：郭秀慧

快手—W（01024） 經濟

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