▲ 【Disney+】Disney+登港倒數有咩睇？ 迪士尼：2023年前推逾50部亞太原創作品、包括Jisoo主演韓劇

華特迪士尼（Walt Disney，美：DIS）串流服務「Disney＋」11月16日在香港推出，迪士尼最新公布Disney+亞太區節目，除了來自迪士尼、彼思、Marvel、星球大戰、國家地理及Star英語為主內容，Disney+宣布會在2023年前啟動至少50部亞太區本土語言原創作品，包括韓劇、綜藝、日本動漫、華語劇等。

Disney+ 香港區月費73元、11.16可用 上架逾1200部電影，英語王牌新節目內容可見【下一頁】

Disney+ 公布的亞太區內容包括BLACKPINK成員Jisoo 主演的韓劇，《Running Man》分拆而成的綜藝節目，也有周迅、桂綸鎂、陳柏霖各自主演的劇集，和內地劇集《慶餘年2》、《延禧攻略》製作人的新作《珍饈記》，以下為迪士尼發布會提及的節目：

韓語

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日語

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華語

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迪士尼宣布將啟動亞太區「創意體驗之旅」企劃，旨在讓亞太地區數百名創作者與迪士尼旗下的世界級電影製片人和創作者匯聚在一起，透過大師班、現場座談會和各種交流活動，迪士尼將邀請亞太地區最優秀的創作者與公司旗下各大品牌及電影工作室的高級管理層和創意人員們進行會面與交流。

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