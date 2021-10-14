▲ 【Bitcoin】Cathie Wood 申請推比特幣期貨ETF 至少10家基金爭推

比特幣（Bitcoin）近期價格回勇，美國證交會（SEC）主席Gary Gensler表態有條件接受比特幣ETF後，多家ETF發行人申請推出比特幣期貨ETF，最新包括Cathie Wood 旗下ARK投資管理，Cathie Wood 向SEC申報，擬發行ARK 21Shares比特幣期貨策略ETF，交易代碼為「ARKA」。

ARKA策略為在芝加哥商品交易所（CME）買賣比特幣期貨合約，瑞士21Shares 為信託的保薦人，Coinbase Custody為產品存託人，而ARK負責產品的市場營銷。

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據外電統計，目前已有約10家ETF發行人爭推比特幣ETF，彭博分析師Eric Balchuna估計，由Valkyrie 申請推出的比特幣ETF「BTC」，有望在短期獲SEC開綠燈。

ARK目前已有另一ETF「ARKW 」，經加拿大上市的ETF投資比特幣。

比特幣價格再創5月大幅回調後新高，最新報58100美元水平，較7月低位反彈近一倍。

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