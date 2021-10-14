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【Lego】Lego消除產品性別偏見　不再貼「適合女孩或男孩」性別標籤

商業 12:19 2021/10/14

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丹麥玩具製造商巨頭Lego（樂高）承諾，將努力消除產品和營銷中的性別偏見，不再為產品貼「適合女孩」或「適合男孩」的性別標籤，用戶可以根據孩子的喜好選擇Lego產品，以建設一個更具包容性的社會。（法新社圖片）

丹麥玩具製造商巨頭Lego（樂高）承諾，將努力消除產品和營銷中的性別偏見，不再為產品貼「適合女孩」或「適合男孩」的性別標籤，用戶可以根據孩子的喜好選擇Lego產品，以建設一個更具包容性的社會。

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Lego表示，人們對兒童遊戲的普遍態度仍然存在「不平等和限制性」。該企與媒體性別研究所Geena Davis合作，在英國、美國、中國、日本、捷克、波蘭、俄羅斯進行研究，團隊以問卷訪問近7000位家長與他們6到14歲的小孩，了解家長與小孩對創造力的想法。

他們發現，71%接受調查的男孩擔心玩所謂的「女孩玩具」會被取笑；76%的父母鼓勵兒子玩Lego積木，僅24%的父母鼓勵女兒這麼做。研究還表明，女孩在所有類型的創造性活動中都更自信，但伴隨成長，她們會選擇「既定的性別角色」。

Lego在總結這項研究時稱，「女孩已經為世界做好了準備，但社會還沒有完全準備好通過遊戲來支援她們的成長，她們仍然受到社會根深蒂固的性別陳規定型觀念的阻礙」。

Lego因此啟動「為女孩準備好」（Ready for Girls）的行動，協助全球想要改變世界的女孩，該企還出版了一本「10步指南」，來激發女孩創造富包容性的遊戲，並將發行聚焦創業女性的短片。

在Lego官網上，消費者也將無法按照性別標籤來搜索產品。Lego此前曾因強化性別刻板印象而受到抨擊。但近年來，該公司終於開始注重讓產品更具包容性。

加州政府推動兒童玩具性別中立

在Lego宣佈這一消息前，加州近月亦成為美國首個州份，要求大型零售商必須以性別中立方式，展示玩具及兒童護理用品，新例2024年生效。

新例不禁止商戶在店內有男童部及女童部，但大型零售商必須同時有獨立運作的兒童部，展示經合理選擇、性別中立的產品，不論有關產品本身是否針對特定性別進行銷售。涉及的產品包括玩具及任何幫助兒童睡眠、放鬆、餵哺與護理口腔的用品，衣物不受限制。新例適用於在全州各分店擁有共500名或以上員工的零售商，一旦違例會被罰款250美元（約1945港元），再犯就罰款500美元（約3890港元）。

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責任編輯：李智美

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