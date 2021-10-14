▲ 【基金巨頭】貝萊德CEO冀中國加強信息披露 進一步開放金融系統

中國加強對各行業監管，並大推共同富裕概念，令部分國際投資者對投資中國卻步。全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock） 行政總裁Larry Fink表示，隨著全球投資者把更多資金投入於中國市場，貝萊德希望中國能夠進一步開放金融系統。

Fink 接受CNBC 訪問時表示，希望中國股票加強信息披露，企業的每個層級需要變得更加透明。他強調，對於中國資本市場開放持有堅定的看法。

報道指出，中國金融開放固然吸引了許多公司，但中美的政治緊張局勢也給企業帶來了更大壓力，民主黨和共和黨都表現出對中美關係拉近的反感，迫使公司也需要表現出不屈從於北京的姿態。

貝萊德今年獲批在中國獨資經營共同基金業務。知名投資者索羅斯（George Soros）此前曾點名批評貝萊德投資中國是「悲劇性的錯誤」。

貝萊德周三表示，其管理的資產規模在第三季度略降至9.46萬億美元，但長期基金淨流入980億美元。該公司在報告中稱，整體淨資金流入為753億美元。



第三季度的長期可持續項目資金流入為320億美元，創下紀錄最高水平。今年至今資金流入達790億美元，高於2020年全年的640億美元和2019年的330億美元。

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