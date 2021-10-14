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巴西總統堅拒打疫苗 稱：「體內抗體好充足」

環球社會熱點 12:13 2021/10/14

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巴西新冠肺炎疫情嚴峻，死亡人數更是全球第二，但總統博索納羅即使曾經染疫，仍堅持拒絕接種疫苗。博索納羅近日再次表明不會接種疫苗，更聲稱自己體內有超多抗體，但指自己並非反疫苗。

巴西總統畀記者問到煩 反問：邊個國家無人死？ 【下一頁】

巴西總統企硬唔打疫苗 被拒入場無得睇波 【下一頁】

博索納羅（Jair Bolsonaro）周二（12日）受訪時，再次強調自己不會接種疫苗。博索納羅指已查閱新研究，反問為何要打疫苗。他指自己的新冠抗體在曾經感染後已經「衝破天際」（sky high），再次感染的機率猶如抽獎中兩次。博索納羅強調並非反對疫苗，但堅拒現時的疫苗購買熱潮。

巴西的公民組織領袖帕斯特納克（Natália Pasternak）批評，博索納羅的決定愚蠢及自私，因此接種疫苗不止保護自身，而是保護身邊人，更指摘博索納羅對疫苗的了解有謬誤。

身為哥倫比亞大學訪問學者的帕斯特納克指出，血液內的抗體水平並非量度是否足以保護他人，免受新冠病毒威脅的標準，因為抗體會隨對新冠病毒接觸的頻繁程度。她表示，人體有足夠的細胞對病毒產生細胞反應，才是唯一能確定有否足夠保護的指標。

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責任編輯：吳漢培

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