【券商點睇】中金指市場過度反映氣荒影響 城市燃氣板塊吸引

全球能源短缺，天然氣價更是直綫上升，令下游的城市燃氣商飽受缺氣及成本上揚的負面影響。中金指出，今年9月至今，中港上市的城市燃氣板塊整體估值大幅回調，回調速度和深度在歷史上均為罕見。

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該行認為，投資者主要擔心兩方面問題。一是國內外天然氣漲價背景下，今年冬季城市燃氣企業可能需要被迫高價外採液化天然氣（LNG）資源補充，從而嚴重拖累未來5個月售氣毛差；二是部分沿海發達省份紛紛宣布了雙控政策，可能導致城市燃氣所在經營區下游工商業企業用氣量下滑，城市燃氣銷量增速大幅下滑。

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對此，中金稱市場對今冬明春高氣價可能對城市燃氣帶來的負面反應表現過度，在近一個月深度回調後，城市燃氣龍頭企業估值重現吸引力。

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究其原因，今冬明春天然氣上游企業保供形勢尚好，下游城市燃氣對外採LNG需求可能低於市場預期。加上，國家發改為已指導企業及早安排採購現貨LNG資源，保持管道氣進口穩定。截至目前，已提前鎖定冬季保供資源1,744億立方米，其中今年入冬前中國可形成儲氣量超過270億立方米，大於該行對今冬明春天然氣需求增長10%的基準預測，意味今年採暖季城市燃氣龍頭企業有望與上游油氣企業協商，取得較為充足的管道氣氣源，從而減少自身對冬季被迫外採高價LNG的情況。

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記者：林衛