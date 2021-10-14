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【星洲經濟】新加坡金管局出乎意料收水　3年來首次

宏觀解讀 11:30 2021/10/14

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新加坡亦正面對通脹升溫壓力，8月消費者物價指數按年上升2.4%。

新加坡出乎意料收緊貨幣政策，是3年來首次。新加坡金融管理局（MAS）今日（14日）宣布，將稍微調升新加坡元的斜率（目前斜率為0%），代表引導坡元略為升值。新加坡金管局上次收緊銀根是在2018年10月。 彭博調查的15位經濟學家中，只有一位預期到這個決定。

新加坡貨幣政策以滙率而非利率作為主要工具，透過滙率區間的斜率、寬度和中點，管控坡元對一籃子主要貿易夥伴貨幣的走勢。

新加坡亦正面對通脹升溫壓力，8月消費者物價指數按年上升2.4%。新加坡金管局在貨幣政策聲明中表示，國內外成本壓力正在累積，反映了需求正常化和供應緊張的情況。當局又指，新加坡經濟應該能保持擴張，除非再出現疫苗也不能對抗的變種病毒株、或者嚴重的全球經濟壓力等風險。

*聯儲局部署收水　如何影響債市資金流？*

南韓及新西蘭等區內國家此前已開始「收水」。南韓8月已加息0.25厘，並暗示11月繼續加息。新西蘭央行10月初也加息至0.5%。

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貨幣政策 經濟 新加坡 新加坡元

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