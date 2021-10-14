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【港元淡友】SEC文件揭Kyle Bass獲班農、郭文貴資金支持　博聯匯制度崩潰幾輸清光

宏觀解讀 11:29 2021/10/14

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【港元淡友】SEC文件揭Kyle Bass獲班農、郭文貴資金支持　博聯匯制度崩潰幾輸清光

港元大淡友、海曼資本管理（Hayman Capital Management）創辦人巴斯（Kyle Bass）兩年起高調唱淡港元，批聯匯制度將崩潰，港元會與美元脫勾。外電最新引述美國證交會（SEC）執法行動文件，揭巴斯獲前美國總統特朗普顧問班農（Steve Bannon）、中國商人郭文貴投資約1億美元，並披露巴斯在對賭港元和其他亞洲貨幣的交易中虧損95%。

由班農、郭文貴成立的初創企業「GTV傳媒集團」，去年以未註冊股份銷售，籌資3.39億美元。彭博引述消息指，在2020年6月，GTV將當中1億美元資金，交予海曼資本管理。

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金管局曾暗批Kyle Bass 「從基金規模及往績便清楚」，可見【下一頁】

報道續指，巴斯將當中3000萬美元投資港元和其他貨幣，惟損手95%，而巴斯和海曼資本沒被SEC指控涉及不當行為。

GTV上月連同另外兩家傳媒集團，向SEC支付逾5.39億美元和解費用，涉嫌向數以千計投資者非法銷售股份或數碼資產。

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