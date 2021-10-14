【PPI新高】中國9月PPI創紀錄以來新高 煤炭價升貢獻最大

國家統計局公布，９月CPI按年上漲0.7%，略低於預期，但PPI同比大幅飆升，按年大升10.7%，按月上漲1.2%，PPI創下有記錄以來的最大按年升幅。分析認為，PPI高漲與原材料價格急升及能源供應緊張有關，中國經濟類滯脹情況愈趨明顯，隨着電價改革及PPI持續高位，可能產生滯後傳導效應，形成宏觀政策出現進退維谷的現象。

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9月，受煤炭和部分高耗能行業產品價格上漲等因素影響，工業品價格漲幅繼續擴大。從按月變化看，PPI上漲1.2%，升幅擴大0.5個百分點。受需求旺盛及供應持續偏緊影響，煤炭加工業價格上漲18.9%，煤炭開采和洗選業價格上漲12.1%，合計影響PPI上漲約0.50個百分點。

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德國商業銀行亞洲高級經濟學家周浩指，CPI和PPI之間大約10個百分點的差距，是2008年以來的最闊水平，意味消費品生產商承擔著巨大的成本壓力，也表明經濟存在一定的錯配，供給側瓶頸持續存在，但需求太弱導致生產商沒辦法轉嫁成本。另一方面，江海證券首席經濟學家屈慶表示，PPI的高企和CPI的低迷，反映現在中國經濟處於滯脹狀態，人行很難進一步放鬆貨幣政策。

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記者：林衛