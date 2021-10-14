俄羅斯否認利用能源作政治武器 願增天然氣供應量

歐洲天然氣危機愈演愈烈，需求急增導致天然氣等能源價格飆升。俄羅斯總統普京否認利用能源作政治武器，指俄羅斯已準備協助緩解能源供應緊張的情況，批評外界的指控是出於政治動機的閒言。

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天然氣批發價格自今年初以來已飆升250%，企業及消費者的能源開支急增。歐洲的天然氣供應短缺，而俄羅斯佔歐洲約三分之一的天然氣供應量，部分歐洲政界人士批評俄羅斯無供應足夠的天然氣。

普京（Vladimir Putin）周三（13日）於莫斯科的能源會議上發言，他表示外界對俄羅斯的指控完全是「垃圾及出於政治動機的閒言碎語。」（complete rubbish... and politically motivated tittle-tattle）

普京指出歐洲各國未有在冬天過後，泵入足夠天然氣至儲存設施。他又表示，提出穩定能源市場的長效機制，對能源供應非常重要。

普京強調俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）正按照現有合約的最高水平，向歐洲供應天然氣，也準備好在有需要時供應更多天然氣。

他表示會應合作夥伴要求增加天然氣供應量，不會拒絕其要求。

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俄羅斯與歐洲多國在北溪二號管道方面有爭議，部分歐洲國家憂慮使用這條新建管道繞過烏克蘭將天然氣運送至德國，會使歐洲各國更依賴俄羅斯。

普京周三堅稱北溪二號管道是一個商業項目，但又表示自己百分百肯定管道如運作正常，將有助緩解歐洲的能源問題。

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責任編輯：鄭錦玲