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【AMZN】亞馬遜傳擬向波音及空中巴士購買10架改裝貨機　緩解港口堵塞影響

新經濟追蹤 11:10 2021/10/14

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亞馬遜傳擬向波音及空中巴士購買10架改裝貨機　緩解港口堵塞影響

據外媒報道指，亞馬遜（美：AMZN）正與波音公司（美：BA）以及空中巴士商討購買二手長途貨機，以發展跨國貨物運送業務，避免因港口堵塞出現貨物運輸延誤。

據彭博報道指，是次亞馬遜計劃採購的飛機包括波音777-300ER客機改裝貨機，以及空中巴士A330-300的改裝版，均是世界上部分最大的雙引擎客機改裝貨運版本。對比今年1月亞馬遜購入的11架波音767-300型飛機，這兩款飛機的載貨能力更大。

有分析指，亞馬遜此舉將幫助公司解決現時美國港口出現的供應鏈問題，貨機能夠直接將貨物從美國運送至其他國家及地區，避免因港口運輸，導致交付延誤。而現時美國出現的供應鏈問題，預計將會持續至2023年。

據報道引述消息人士指，目前尚未清楚亞馬遜是否會購買有關貨機，亦不清楚購買後何時會開始使用，但這對亞馬遜而言是簡化零售商供應鏈問題的重要一步，可以協助公司避免未來會出現的障礙。

據台媒報道，亞馬遜過往採用租賃和併購並行的方式組成機隊。自新冠疫情打亂全球供應鏈後，亞馬遜開始租下國際航班，將貨物運送至美國，未來如果亞馬遜若擁有在太平洋定期載貨的國際飛機，或會停止租賃國際航班。

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記者：梁安琪

美國 太平洋 疫情 波音 空中巴士 波音（Boeing，美：BA） 亞馬遜（Amazon，美：AMZN）

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