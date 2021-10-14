丹麥孤狼持弓箭襲擊挪威小鎮 釀最少5死（第二版）

挪威一個小鎮周三發生襲擊事件，一名丹麥籍男子手持弓箭，在鎮內襲擊他人，導致最少5人死亡，2人受傷。施襲者其後已被拘捕，當地警方稱男子改信伊斯蘭教，可能被激進組織激化，5名死者可能在警方到場後遇害。

（第二版更新事件更多詳情）

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離挪威首都奧斯陸（Oslo）西南約70公里的小鎮孔斯貝格（Kongsberg）於周三（13日）發生一場襲擊，一名年約30多歲的丹麥男子手持弓箭，在鎮上向多人施襲，造成最少5人死亡，兩人重傷。受傷兩人目前仍在深切治療病房留意，其中一人為休班警。有目擊者表示，聽見現場一陣騷亂後，發現一名男子站在街角，對人拉弓射箭。

挪威警方周四（14日）表示，一名37歲丹麥男子在孔斯貝格殺害4女1男，年齡屆乎50至70歲。警方指施襲男子改信伊斯蘭教，或已被激進組織激化，2020年時最後一次與他接觸。

警方同時披露更多事件詳情，指襲擊發生後6分鐘已有警員到達現場，並鳴槍示警。男子一路逃竄，並在事件35分鐘後落網。警方相信，5名死者均是警員到達現場後死亡。

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臨時首相索爾貝格（Erna Solberg）形容事件讓人震驚，但目前仍未能了解施襲者的作案動機，強調警方已控制情況。即將上任的待任首相Jonas Gahr Støre則指事件非常兇殘及殘忍。

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責任編輯：吳漢培