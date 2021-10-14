丹麥孤狼持弓箭襲擊挪威小鎮 釀最少5死

挪威一個小鎮周三發生襲擊事件，一名丹麥籍男子手持弓箭，在鎮內襲擊他人，導致最少5人死亡，2人受傷。施襲者其後已被拘捕，當地警方稱他是一個人犯案，暫時未知其作案動機。

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離挪威首都奧斯陸（Oslo）西南約70公里的小鎮孔斯貝格（Kongsberg）於周三（13日）發生一場襲擊，一名年約30多歲的丹麥男子手持弓箭，在鎮上向多人施襲，造成最少5人死亡，兩人重傷。受傷兩人目前仍在深切治療病房留意，其中一人為休班警。

挪威廣播公司NRK報稱，孔斯貝格警方周三傍晚約6時15分接獲報案，指一名男子在小鎮街頭向他人發射弓箭。有目擊者表示，聽見現場一陣騷亂後，發現一名男子站在街角，對人拉弓射箭。

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警方周四（14日）清晨發表聲明，孔斯貝格警察總長阿斯（Øyvind Aas）表示，施襲擊已被逮捕，而根據警方資料顯示，他是一個人犯案。阿斯亦指，襲擊者曾與警方對峙，惟拒絕承認是否有警員背部中槍。阿斯表示，仍在調查襲擊者的動機，未排除事件涉及恐怖主義

臨時首相索爾貝格（Erna Solberg）形容事件讓人震驚，但目前仍未能了解施襲者的作案動機，強調警方已控制情況。即將上任的待任首相Jonas Gahr Støre則指事件非常兇殘及殘忍。

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責任編輯：吳漢培