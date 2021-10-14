【加密貨幣】英國央行副行長：加密貨幣需要緊急監管

▲ 英央行副行長康利夫表示，制定加幣貨幣監管規則是緊急事項，以防止金融系統面臨風險。（法新社資料圖片）

英國央行副行長康利夫(Jon Cunliffe)表示，加密貨幣需要緊急監管，以防止金融系統面臨風險。

「加密技術為金融服務提供了根本性改善的前景。然而，雖然金融穩定風險仍然有限，但由於一些原因，它們當前的應用現在成為金融穩定問題。」康利夫說，「金融穩定風險目前相對有限，但如果如我所料，這個領域繼續發展和擴張，這種風險可能會非常迅速地增加。」

「精心設計的標準和監管，可以而且應該可以讓風險在加密貨幣世界得到管理，就像在傳統金融世界一樣。」他補充稱，「將加密貨幣世界有效地納入監管範圍，將有助於確保以可持續方式應用這項技術的潛在巨大利益。」

加密資產目前價值2.3萬億美元，高於年初的8,000億美元和5年前的160億美元，但在規模250萬億美元的全球金融體系面前，這個數字並不算高。

康利夫表示，「但正如金融危機向我們展示的那樣，你不必在金融部門佔到很大的比例就可以觸發金融穩定問題，事關2008年次級抵押貸款的價值約為1.2萬億美元。」

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責任編輯：李勝君



