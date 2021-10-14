【職場熱話】港男憂供樓壓力 老婆成功問老闆借10萬糧 反惹疑慮 網民：會不會想太多了？

在香港沒有「父幹」買樓，你會不會問老闆借糧置業？近日有網民於網上討論區發文，指自己與太太看了數個樓盤，經計算後打算置業，但他擔心供樓壓力，所以他老婆想了一個妙計，令樓主進退兩難。

按圖了解更多，樓主經歷：



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此貼文一出引來網民熱議，有人覺得樓主小題大作，10萬港元又不是大數目，「10萬這麼小數目...而且借了又不是不用還」、「借10萬人工可以有甚麼居心？」、「其實10萬對老闆來說真是小數目，看看公司生意規模如何？」、「如果在公司做得久的話，肯借糧是合理的。」，亦有些人好奇樓主老婆樣貌如何，「老婆靚女嗎？」、「借10萬，你太太應該幾靚女。」、「你會不會想多了？借糧而已」

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責任編輯：陳頌潔