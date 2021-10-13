【Bitcoin】分析師唱好Bitcoin　年底有望見7萬美元

▲ 分析師預料Bitcoin有望年底再創新高 至70,000美元

Bitcoin比特幣近期升勢頻頻，周一更觸及57,000美元以上，反彈至五個月高位，及後回軟至55700美元水平，儘管加密貨幣升跌反覆，有分析師預計Bitcoin今年底價格可能創新高，至7萬美元，現階段屬於整固期。

Fundstrat Global Advisors數碼資產分析師 Armando Aguilar表示，根據庫存流量比模型，預計Bitcoin今年底價格可能會超過7萬美元。

Armando Aguilar看漲比特幣，稱市場出現大額成交，而成交金額往往高於1000萬美元，他認為，比特幣很快會創下歷史新高，並預期證監會即將批準推出加密貨幣指數基金。

Armando Aguilar表示，過往亦曾出現過大額交易導致Bitcoin大幅上漲情況，可能來自機構配置和資金雄厚的交易者買入。

研究公司Fairlead Strategies創始人兼管理受托人Katie Stockton表示，從技術角度看，隨著周日出現新的短期逆勢信號，比特幣可能會進入為期兩週的盤整階段。

Katie Stockton指出，在整合之後，比特幣可能會在未來幾週內創歷史新高，「因為比特幣保持積極的中期勢頭。」

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編輯：曾樂詩