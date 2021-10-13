  • 27°C
香港時間 : 20211013日 (三) 23:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Bitcoin】分析師唱好Bitcoin　年底有望見7萬美元

股市 22:51 2021/10/13

分享：

分析師預料Bitcoin有望年底再創新高 至70,000美元

Bitcoin比特幣近期升勢頻頻，周一更觸及57,000美元以上，反彈至五個月高位，及後回軟至55700美元水平，儘管加密貨幣升跌反覆，有分析師預計Bitcoin今年底價格可能創新高，至7萬美元，現階段屬於整固期。

Fundstrat Global Advisors數碼資產分析師 Armando Aguilar表示，根據庫存流量比模型，預計Bitcoin今年底價格可能會超過7萬美元。

Armando Aguilar看漲比特幣，稱市場出現大額成交，而成交金額往往高於1000萬美元，他認為，比特幣很快會創下歷史新高，並預期證監會即將批準推出加密貨幣指數基金。

Armando Aguilar表示，過往亦曾出現過大額交易導致Bitcoin大幅上漲情況，可能來自機構配置和資金雄厚的交易者買入。

研究公司Fairlead Strategies創始人兼管理受托人Katie Stockton表示，從技術角度看，隨著周日出現新的短期逆勢信號，比特幣可能會進入為期兩週的盤整階段。

Katie Stockton指出，在整合之後，比特幣可能會在未來幾週內創歷史新高，「因為比特幣保持積極的中期勢頭。」

更多美股新聞

相關文章：【Bitcoin】比特大陸創辦人：中國散戶快絕跡加密貨幣　比特幣價格重上中國封殺前

【加密貨幣】美證監主席：加密貨幣不受監管沒有好下場　摩通CEO：借錢買比特幣是蠢才

【Bitcoin】薩爾瓦多將允許比特幣作法定貨幣　已購買共400個比特幣

編輯：曾樂詩

美股 比特幣

上一篇文章

【盈喜】江西銅業料首9月盈利升179%至209%

下一篇文章

【恒指夜期+ADR】港股ADR指數升114點　美團ADR表現最佳（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【馬雲來港】消息：馬雲現身香港密會商界友人　已在港逗留數日、最快今日走
【馬雲來港】消息：馬雲現身香港密會商界友人　已在港逗留數日、最快今日走
【科技女股神】Cathie Wood：中國開始玩火 監管將致經濟下滑
【科技女股神】Cathie Wood：中國開始玩火 監管將致經濟下滑
【美股市況】摩通績後跌2.7%　拖累道指挫190點　納指升0.2%（不斷更新）
【美股市況】摩通績後跌2.7%　拖累道指挫190點　納指升0.2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】空軍突襲阿里美股　夜期急瀉234點　北水吸資21億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】空軍突襲阿里美股　夜期急瀉234點　北水吸資21億（不斷更新）
【恒生前一姐】恒生前CEO鄭慧敏辭世　今年5月治療告假、8月調回滙豐
【恒生前一姐】恒生前CEO鄭慧敏辭世　今年5月治療告假、8月調回滙豐
【風球｜圓規】天文台改發3號風球　港交所宣布港股、夜期全日停市
【風球｜圓規】天文台改發3號風球　港交所宣布港股、夜期全日停市