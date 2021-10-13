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【第4季部署】光大證券指港股已充分調整 重點推薦8股

股樓投資 22:35 2021/10/13

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光大證券發表港股策略報告，認為可關注早前經過調整的港股中的布局機會。對於早前表現低迷的科網股，該行認為針對互聯網平台的反壟斷政策將會更加深入和常態化，或對股市構成波動，然而政策密集出台的時刻已經過去，科網股漸現築底企穩的跡象。該行亦注意到，近期內地資金恢復淨流入港股，外資對本港優質股亦充滿信心。

【能源危機】發改委批准中石化母公司 80億人幣建設天然氣接收站  詳情請看【下一頁

光證相信，港股經過出現充分調整後，估值已屆歷史低位，近期美債收益率的上升對大市影響有限。選股方面，該行建議關注雲計算、醫藥及物管等具稀缺性的成長股，受益於內地基建活動升溫的機械及建築股，以及受益於行業產業鏈復甦的航空股和餐飲股。光大證券同時選取合共8隻港股，作為本月重點推薦組合。

光大證券本月重點推薦港股一覽：

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撰文 : 李尚毅

碧桂園服務（06098） 港股

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