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【消費熱話】 外賣備註「不要蔥」驚變走飯走湯 細看訂單發現「真相」 網民：斷句真的很微妙

理財智慧 13:00 2021/10/14

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疫情下，不少人習慣透過外賣平台解決三餐，近日有台灣網民於網上討論區發文，指自己透過網上外賣平台點了一份牛蝦雙拼咖哩，為了避免咖喱飯，以及味增湯吃到蔥花，樓主特別表明「湯、飯都不要加蔥。」

按圖了解更多，樓主經歷：

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可是收到外賣後，樓主發現裡內沒有湯也沒有飯，只有咖喱汁和餸菜，他反問道：「這是要怎麼吃呢？」，於是他急忙打電話過去店家了解，但對方卻表示：「不是單子註明不要湯跟飯嗎？」，經樓主翻查訂單，發現是斷句問題，變成了「湯、飯都不要」，而「蔥」則掉落在第二行，從而產生誤會，令他無奈說：「你這個斷句也太微妙了吧……」，事後餐廳說明狀況並自動道歉，最後補送回飯和湯。

【延伸閱讀】選舉事務處請常務助理 月薪1.3萬 必須達中五程度 【下一頁

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【好人好事】的士客拾銀包內藏$5000現金 與司機一致決定交警署 網民：以免有不法之徒據為己有  【下一頁

此貼文一出引來網民熱議，有人覺得樓主經歷很慘之餘又很有趣，「笑死也太慘了！」、「很好笑，下次不如試點『請不要加蔥』」、「太好笑了吧！湯飯都沒有還要200塊？」、「斷句真的很微妙。」

 

同場加映：【溫股知新】絕密三寶 策略檢討

 

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責任編輯：陳頌潔

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