  • 27°C
香港時間 : 20211013日 (三) 21:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】NBRC八位精英無懼每星期辛苦訓練 積極備戰11月紐約虛擬馬拉松

名人薈萃 21:37 2021/10/13

分享：

 

今個星期馬拉松賽事很熱鬧，芝加哥及波士頓馬拉松分別在過去的星期日及星期一舉行，六大馬壓軸的紐約馬拉松將會在11月7日舉辦。作為紐約馬拉松 (NYCM) 贊助機構的New Balance (NB)，其香港跑會NBRC就特別舉辦由蔡達明（蔡Sir）及葉雅傑（葉Sir）所策劃NYCM訓練計劃，由公開招募先選出廿人進入第二階段，再選出八名精英跑手，參加最後的第三階段重點訓練，透過互相推動提升潛能，目標是在11月7日一齊參加虛擬NYCM，發揮個人最佳水平。小弟最近有幸從旁參與，感受學員間的熱血激情，以及教練帶來的艱苦訓練，並訪問八名跑手及教練，分享當中經驗及心路歷程。

New Balance紐約馬拉松訓練計劃透過公開招募，最終挑選八名精英跑手進入第三階段重點訓練。

 

Jerry—長跑初哥捱過訓練艱辛練出意志

忙於工作、未正式跑過長跑的Jerry，以前只曾參加過中學100米接力賽事，接觸長跑後亦只參加過一次10公里的Time trial（時間測試），今次因為在NBRC 的NYCM 訓練計劃的公開投票成為票王，直接晉級八強，成為最後階段跑手之一。

 

Jerry以前只會用一小時的午膳時間去跑步：一踏正12點就換衫出去跑40-45分鐘，再用5-6分鐘沖身、5-6分鐘食飯，1點就開工去，每次都是跑7-8公里左右。由於以往只是純粹隨心跑，所以今次NBRC訓練對於Jerry是一個很大的挑戰，特別是長課。

 

Jerry對兩次長課訓練特別深刻，其中一次是由荃灣經青山公路，跑到屯門公路轉車站來回24公里。初時他心諗跟著同組女子學員就應該應付得來，但女子組愈跑愈快，加上天氣又熱，覺得好辛苦，最終跟不到，幸得到蔡Sir一早去到屯門公路轉車站買運動飲品等他，才勉強捱過一半，但跑到13至14公里時又再出現狀況，蔡Sir又先到深井便利店買水為他打氣，之後再與Jerry陪跑到最後，並得到同伴學員提供補給品支持。另一次難忘經歷是沙田城門河訓練，可能早餐吃得太飽，Jerry一路跑一路感到「頂住頂住」，還嘔了六七次，幸好今次有葉Sir帶住慢跑，逐漸恢復狀態，才能完成大半長課。Jerry感激蔡Sir 葉Sir一直很用心教導，亦感謝NB團隊以及一直和他並肩作戰的其他學員，令他在訓練中磨練出意志力，持續進步。

 

原先Jerry希望能夠在3小時30分完成NYCM，但經歷幾個長課後，亦冀能夠在3小時45分至4小時內完成。至於NYCM後有兩大目標：一是能夠參加香港馬拉松的長跑賽事，二是很希望能在40分鐘內完成10公里賽。Jerry將於明年二月小登科，期望結婚之後能夠繼續和太太一齊跑更長的路。

長課對於未正式跑過長跑的Jerry可說是一大挑戰，在NBRC訓練下持續進步。

跑完紐約虛擬馬後，明年二月就是Jerry的大日子，他希望能與太太跑得更遠。

Roy—自認懶散在NBRC鞭策下追求進步

跟了跑班幾年的Roy，認為自己本身較懶，所以平時自己練很易就放棄。他表示以往練習多數只有10公里或更短的距離，跑到5-6公里已不想再跑，加入NBRC之後，Roy覺得自己比之前更堅持，因為今次目標是全馬，每次跑10公里已經是基本訓練。

 

講到難忘事，Roy認為是第二階段最後一課，當日是要跑十幾個600米，每個600米跑步連休息要在4-5分鐘內完成，中間還加插體能環節，包括30秒平板支撐或10下掌上壓，接著可能只得10秒休息就要做下一組600米，但見到身邊每個學員十分堅持，都會推動自己繼續撐下去。

 

Roy又指一般跑班的教練只會在旁邊睇住學員跑，但蔡Sir及葉Sir就會跟NBRC學員一起跑，不時從旁鼓勵，他認為這樣是十分難得的學習機會，因此每一課都會好好珍惜。

 

Roy希望能夠在3小時15分鐘內甚至sub3完成今次NYCM，近日Roy順利以sub330成績跑完波士頓虛擬馬，相信NYCM要達標不無機會。跑完NYCM之後，Roy希望可以在較短路程如10公里賽先做好時間，之後才再挑戰半馬及全馬距離。

Roy期望能以3小時15分或更快的時間，完成紐約虛擬馬拉松賽事。

NBRC訓練的每一課都不簡單，除了跑步還要進行體能訓練，Roy對其中一次間歇跑加平板的練習特別深刻。

Jessica—輕鬆跑手全力跑好每一課

自認跑得比較隨心的Jessica，近兩年通常只是落街慢跑，每週跑一兩次斜路或tempo（配速跑），到週末會跑長課，秋冬季甚至會上山跑30-50公里。加入NBRC後，就多了很多間歇跑的練習，即使有多辛苦亦可以與其他跑友互相推動最終完成，感到有所進步。

 

Jessica記得有次長課天氣很熱，大家一直要淋水降溫，亦經常出現不適情況。該課跑完後大家等隊友衝線，等好一陣子仍不見有點擔心，後來大家陸續回頭找，再與隊友們一起跑到終點。Jessica覺得跑步大部分時間都好像一個人跑，但一起訓練又像是團體運動一樣，感覺很奇妙。雖然平常訓練也不會有很多時間聊天，然而經歷兩個多月的練習，大家慢慢成為互相幫忙及扶持的戰友，是參加這次計劃的一大得著。

 

至於NYCM目標，原先希望Sub4完成的Jessica，認為可以試下挑戰3小時45分甚至3小時30分內完成，完賽後希望能夠挑戰其他海外馬拉松賽事，甚至更長距離的山賽等。疫情下多了時間跑步，Jessica的跑步心態亦更積極，未來希望可以創下更多個人紀錄 (PB)。

Jessica以往跑步都是慢跑較多，隨心而跑。

透過NBRC練習，Jessica體會到跑步可以很個人，亦可以與其他學員一起，達至看似不可能的目標。

 

嘉欣透過長跑訓練提升跑步能力突破自我

讀書時期跑開中至長跑並經常獲獎的嘉欣，在加入NBRC之前，會參加一星期兩天的跑會訓練，分別為tempo及間歇跑約6-10公里左右，另外自己會有兩至三日自己慢跑，加入NBRC之後訓練的距離及訓練量明顯增加，還要跑長課。嘉欣稱讚蔡sir葉sir都是好教練，無論是運動場訓練或長課亦經常鼓勵學員，長課時更不時跑前跑後給學員補給。她又記得有次長課經歷陽光下的大驟雨，身後更出現「又肥又矮」的大彩虹呢！

 

嘉欣以往跑開10公里比賽，認為10公里沒有完成不到的心理負擔，但擔心練不夠長課會完成不到全馬賽事。她相信經過今次NBRC的全馬訓練，將會提升自己10公里及半馬的能力，未來亦再參加不同距離的賽事，看看能否突破自己各項PB。

 

嘉欣希望11月7日能夠順利完成她的初馬，冀能在3小時30分內完成，而比賽後的目標是能夠40分鐘內跑完10公里賽事。

 

以往跑開中長距離的嘉欣，希望能夠在NYCM順利完成首個馬拉松比賽。

嘉欣認為跑全馬較10公里比賽有更多顧慮，需要跑多些長課支持才能創造佳績。

 

Sir鼓勵學員要捱得過辛苦及重覆訓練

看似嚴肅文靜的蔡Sir身經百戰，曾奪得多個本港各大長跑賽事獎項。他表示往年計劃只派四名學員親身到紐約比賽，但疫情下今年未能外出，因此可以選出八名學員參與今年的訓練及虛擬賽事。他又指學員有一定能力及潛質，只是因為疫情沒有機會參與實體賽，正好NB為大家帶來今次訓練及賽事，重新挑起各人對長跑的熱誠。

 

蔡Sir指今次訓練與以往不同，由於今年以虛擬跑作賽，可預早選定比賽路線練習，讓各學員熟習地理及環境，便能好好掌握比賽節奏。另外，今年NBRC團隊動用較多資源去配合大家練習，無論在裝備及補給上，都讓大家可以專心及放心地投入訓練。

 

蔡Sir 分享在初初第一階段，要與70多位入選學員面對一連兩天的訓練，陣容之大確實難忘。及後第二及第三階段，能晉身的學員漸減，但卻慢慢看到他們那份熱血、堅持及互助精神，感到很大的滿足感。

 

至於個人目標，蔡Sir表示自己過往征戰長跑多年，曾有七年代表香港出外比賽，總算圓滿自己人生，現時以參加不同的半馬或較短途的比賽為主，訓練相對輕鬆。他又指自己仍有能力陪伴一眾學員投入30多公里的訓練，十分樂意陪跑或遞水。

 

最後，蔡Sir鼓勵各位學員一起努力加油：「訓練一定係辛苦，唔辛苦就練唔到嘢！而認真嘅訓練，必須是刻苦並重複地做相同嘅事情。」各位跑友，大家謹記謹記！

 

曾代表香港出戰長跑比賽的蔡Sir，與葉Sir一起策劃NBRC紐約馬訓練計劃。

在長課訓練，蔡Sir會與學員一起跑從旁指導，並不時遞水予以支持。

 

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介:

跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

更多跑呀跑，跑咗去邊？@Clayton Lauw的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : Clayton Lauw（劉茸）

欄名 : 跑呀跑跑咗去邊？

最新專欄文章 更多

【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】西九FriendsWithYou裝置提早結束 改跑尖沙咀海濱再到全新東岸公園打卡去
2021/10/07
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】西九FriendsWithYou裝置提早結束 改跑尖沙咀海濱再到全新東岸公園打卡去
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】跑半馬全馬除咗要多加練習 更要增添補給做足準備
2021/09/30
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】跑半馬全馬除咗要多加練習 更要增添補給做足準備
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】仲煩惱緊抽中渣馬點練好？ 長跑好手屈旨盈過兩招比大家
2021/09/23
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】仲煩惱緊抽中渣馬點練好？ 長跑好手屈旨盈過兩招比大家
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】渣打香港馬拉松仲有五星期唔夠時間練 跑多啲搭夠　到時輕鬆享受賽事
2021/09/16
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】渣打香港馬拉松仲有五星期唔夠時間練 跑多啲搭夠　到時輕鬆享受賽事
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】UTMB亞洲第一黃浩聰專訪 前十名平均35歲　勉勵更多港人越野跑
2021/09/09
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】UTMB亞洲第一黃浩聰專訪 前十名平均35歲　勉勵更多港人越野跑
沙田 運動 馬拉松 比賽 運動場 疫情 運動 結婚 彩虹 教練

下一篇文章

【90後財務自由人@iM網欄】投資時要放下偏見 減少虧損的投資心理學
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【財金人物】8月辭去恒生多個職位 恒生前一姐鄭慧敏離世終年57歲
【財金人物】8月辭去恒生多個職位 恒生前一姐鄭慧敏離世終年57歲
【圓規消息】明日萬一中午才落8號波 開唔開市？ 一文看盡 港交所颱風下交易安排
【圓規消息】明日萬一中午才落8號波 開唔開市？ 一文看盡 港交所颱風下交易安排
【公屋裝修】一家四口獲派彩雲二邨 38萬裝修380呎單位 清水樓間出3房 仔女各擁私人空間
【公屋裝修】一家四口獲派彩雲二邨 38萬裝修380呎單位 清水樓間出3房 仔女各擁私人空間
【青姐話】一二三、紅綠燈、博反彈、要小心
【青姐話】一二三、紅綠燈、博反彈、要小心
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
【溫股知新】絕密三寶 策略檢討
【溫股知新】絕密三寶 策略檢討