【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】NBRC八位精英無懼每星期辛苦訓練 積極備戰11月紐約虛擬馬拉松

今個星期馬拉松賽事很熱鬧，芝加哥及波士頓馬拉松分別在過去的星期日及星期一舉行，六大馬壓軸的紐約馬拉松將會在11月7日舉辦。作為紐約馬拉松 (NYCM) 贊助機構的New Balance (NB)，其香港跑會NBRC就特別舉辦由蔡達明（蔡Sir）及葉雅傑（葉Sir）所策劃NYCM訓練計劃，由公開招募先選出廿人進入第二階段，再選出八名精英跑手，參加最後的第三階段重點訓練，透過互相推動提升潛能，目標是在11月7日一齊參加虛擬NYCM，發揮個人最佳水平。小弟最近有幸從旁參與，感受學員間的熱血激情，以及教練帶來的艱苦訓練，並訪問八名跑手及教練，分享當中經驗及心路歷程。

▲ New Balance紐約馬拉松訓練計劃透過公開招募，最終挑選八名精英跑手進入第三階段重點訓練。

Jerry—長跑初哥捱過訓練艱辛練出意志

忙於工作、未正式跑過長跑的Jerry，以前只曾參加過中學100米接力賽事，接觸長跑後亦只參加過一次10公里的Time trial（時間測試），今次因為在NBRC 的NYCM 訓練計劃的公開投票成為票王，直接晉級八強，成為最後階段跑手之一。

Jerry以前只會用一小時的午膳時間去跑步：一踏正12點就換衫出去跑40-45分鐘，再用5-6分鐘沖身、5-6分鐘食飯，1點就開工去，每次都是跑7-8公里左右。由於以往只是純粹隨心跑，所以今次NBRC訓練對於Jerry是一個很大的挑戰，特別是長課。

Jerry對兩次長課訓練特別深刻，其中一次是由荃灣經青山公路，跑到屯門公路轉車站來回24公里。初時他心諗跟著同組女子學員就應該應付得來，但女子組愈跑愈快，加上天氣又熱，覺得好辛苦，最終跟不到，幸得到蔡Sir一早去到屯門公路轉車站買運動飲品等他，才勉強捱過一半，但跑到13至14公里時又再出現狀況，蔡Sir又先到深井便利店買水為他打氣，之後再與Jerry陪跑到最後，並得到同伴學員提供補給品支持。另一次難忘經歷是沙田城門河訓練，可能早餐吃得太飽，Jerry一路跑一路感到「頂住頂住」，還嘔了六七次，幸好今次有葉Sir帶住慢跑，逐漸恢復狀態，才能完成大半長課。Jerry感激蔡Sir 葉Sir一直很用心教導，亦感謝NB團隊以及一直和他並肩作戰的其他學員，令他在訓練中磨練出意志力，持續進步。

原先Jerry希望能夠在3小時30分完成NYCM，但經歷幾個長課後，亦冀能夠在3小時45分至4小時內完成。至於NYCM後有兩大目標：一是能夠參加香港馬拉松的長跑賽事，二是很希望能在40分鐘內完成10公里賽。Jerry將於明年二月小登科，期望結婚之後能夠繼續和太太一齊跑更長的路。

▲ 長課對於未正式跑過長跑的Jerry可說是一大挑戰，在NBRC訓練下持續進步。

▲ 跑完紐約虛擬馬後，明年二月就是Jerry的大日子，他希望能與太太跑得更遠。

Roy—自認懶散在NBRC鞭策下追求進步

跟了跑班幾年的Roy，認為自己本身較懶，所以平時自己練很易就放棄。他表示以往練習多數只有10公里或更短的距離，跑到5-6公里已不想再跑，加入NBRC之後，Roy覺得自己比之前更堅持，因為今次目標是全馬，每次跑10公里已經是基本訓練。

講到難忘事，Roy認為是第二階段最後一課，當日是要跑十幾個600米，每個600米跑步連休息要在4-5分鐘內完成，中間還加插體能環節，包括30秒平板支撐或10下掌上壓，接著可能只得10秒休息就要做下一組600米，但見到身邊每個學員十分堅持，都會推動自己繼續撐下去。

Roy又指一般跑班的教練只會在旁邊睇住學員跑，但蔡Sir及葉Sir就會跟NBRC學員一起跑，不時從旁鼓勵，他認為這樣是十分難得的學習機會，因此每一課都會好好珍惜。

Roy希望能夠在3小時15分鐘內甚至sub3完成今次NYCM，近日Roy順利以sub330成績跑完波士頓虛擬馬，相信NYCM要達標不無機會。跑完NYCM之後，Roy希望可以在較短路程如10公里賽先做好時間，之後才再挑戰半馬及全馬距離。

▲ Roy期望能以3小時15分或更快的時間，完成紐約虛擬馬拉松賽事。

▲ NBRC訓練的每一課都不簡單，除了跑步還要進行體能訓練，Roy對其中一次間歇跑加平板的練習特別深刻。

Jessica—輕鬆跑手全力跑好每一課

自認跑得比較隨心的Jessica，近兩年通常只是落街慢跑，每週跑一兩次斜路或tempo（配速跑），到週末會跑長課，秋冬季甚至會上山跑30-50公里。加入NBRC後，就多了很多間歇跑的練習，即使有多辛苦亦可以與其他跑友互相推動最終完成，感到有所進步。

Jessica記得有次長課天氣很熱，大家一直要淋水降溫，亦經常出現不適情況。該課跑完後大家等隊友衝線，等好一陣子仍不見有點擔心，後來大家陸續回頭找，再與隊友們一起跑到終點。Jessica覺得跑步大部分時間都好像一個人跑，但一起訓練又像是團體運動一樣，感覺很奇妙。雖然平常訓練也不會有很多時間聊天，然而經歷兩個多月的練習，大家慢慢成為互相幫忙及扶持的戰友，是參加這次計劃的一大得著。

至於NYCM目標，原先希望Sub4完成的Jessica，認為可以試下挑戰3小時45分甚至3小時30分內完成，完賽後希望能夠挑戰其他海外馬拉松賽事，甚至更長距離的山賽等。疫情下多了時間跑步，Jessica的跑步心態亦更積極，未來希望可以創下更多個人紀錄 (PB)。

▲ Jessica以往跑步都是慢跑較多，隨心而跑。

▲ 透過NBRC練習，Jessica體會到跑步可以很個人，亦可以與其他學員一起，達至看似不可能的目標。

嘉欣—透過長跑訓練提升跑步能力突破自我

讀書時期跑開中至長跑並經常獲獎的嘉欣，在加入NBRC之前，會參加一星期兩天的跑會訓練，分別為tempo及間歇跑約6-10公里左右，另外自己會有兩至三日自己慢跑，加入NBRC之後訓練的距離及訓練量明顯增加，還要跑長課。嘉欣稱讚蔡sir葉sir都是好教練，無論是運動場訓練或長課亦經常鼓勵學員，長課時更不時跑前跑後給學員補給。她又記得有次長課經歷陽光下的大驟雨，身後更出現「又肥又矮」的大彩虹呢！

嘉欣以往跑開10公里比賽，認為10公里沒有完成不到的心理負擔，但擔心練不夠長課會完成不到全馬賽事。她相信經過今次NBRC的全馬訓練，將會提升自己10公里及半馬的能力，未來亦再參加不同距離的賽事，看看能否突破自己各項PB。

嘉欣希望11月7日能夠順利完成她的初馬，冀能在3小時30分內完成，而比賽後的目標是能夠40分鐘內跑完10公里賽事。

▲ 以往跑開中長距離的嘉欣，希望能夠在NYCM順利完成首個馬拉松比賽。

▲ 嘉欣認為跑全馬較10公里比賽有更多顧慮，需要跑多些長課支持才能創造佳績。

蔡Sir鼓勵學員要捱得過辛苦及重覆訓練

看似嚴肅文靜的蔡Sir身經百戰，曾奪得多個本港各大長跑賽事獎項。他表示往年計劃只派四名學員親身到紐約比賽，但疫情下今年未能外出，因此可以選出八名學員參與今年的訓練及虛擬賽事。他又指學員有一定能力及潛質，只是因為疫情沒有機會參與實體賽，正好NB為大家帶來今次訓練及賽事，重新挑起各人對長跑的熱誠。

蔡Sir指今次訓練與以往不同，由於今年以虛擬跑作賽，可預早選定比賽路線練習，讓各學員熟習地理及環境，便能好好掌握比賽節奏。另外，今年NBRC團隊動用較多資源去配合大家練習，無論在裝備及補給上，都讓大家可以專心及放心地投入訓練。

蔡Sir 分享在初初第一階段，要與70多位入選學員面對一連兩天的訓練，陣容之大確實難忘。及後第二及第三階段，能晉身的學員漸減，但卻慢慢看到他們那份熱血、堅持及互助精神，感到很大的滿足感。

至於個人目標，蔡Sir表示自己過往征戰長跑多年，曾有七年代表香港出外比賽，總算圓滿自己人生，現時以參加不同的半馬或較短途的比賽為主，訓練相對輕鬆。他又指自己仍有能力陪伴一眾學員投入30多公里的訓練，十分樂意陪跑或遞水。

最後，蔡Sir鼓勵各位學員一起努力加油：「訓練一定係辛苦，唔辛苦就練唔到嘢！而認真嘅訓練，必須是刻苦並重複地做相同嘅事情。」各位跑友，大家謹記謹記！

▲ 曾代表香港出戰長跑比賽的蔡Sir，與葉Sir一起策劃NBRC紐約馬訓練計劃。

▲ 在長課訓練，蔡Sir會與學員一起跑從旁指導，並不時遞水予以支持。

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介: 跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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