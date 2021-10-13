【90後財務自由人@iM網欄】投資時要放下偏見 減少虧損的投資心理學

投資股票以及與網友接觸的經驗，令筆者對人性有了更深入的了解。 事實上，很多時投資失利都是因為一些思維或者心理上的失誤。 第一，很多人在投資上會犯到的錯誤就是存在偏見。甚麼是偏見？ 就是在對一件事情未有充分研究及了解之前，便以既定立場下定論。 舉例說，去年我們公開分享看好富途的時候， 有不少朋友在完全未有研究，不了解富途經營模式情況下便說：「 富途只是一隻券商股，這些股票長遠多數都不成。」

做投資時放下偏見

結果富途在其後的一年升值超過五倍。 又例如去年我們跟一位朋友分享，正在研究一間中國的遊戲公司， 他的回應是：中國的遊戲市場已經由騰訊（00700）壟斷， 其他公司根本上沒有生存空間，研究也無謂。這些例子實在太多了， 人們總是很喜歡憑感覺，或者一些既定立場， 在沒有太多深入研究情況下作出結論。在現實世界， 這有可能是必須的。因為我們每天也面對很多不同的人和事， 根本沒時間每一樣事情也仔細分析，很多時候只能靠感覺做判斷。

例如，你想不想與新同事做朋友？相信你不會深入分析他的背景， 只會憑感覺決定。但經驗告訴我， 如果將這種簡單的思維模式應用在投資，很容易錯過好機會， 或者做錯決定。做投資的時候，我們應該放下偏見， 在沒有有色眼鏡的情況下做研究， 再憑着眼前理據客觀地作出合理判斷。

控制風險控制注碼

第二，人性的特點是喜歡放大中短期的因素 (Short Term Bias)。舉個很簡單的現實例子，最近球王美斯（Lionel Andrés Messi）在新球會入球數字不多，便會有很多評論說C朗拿度（ Cristiano Ronaldo）才是世界上最好的球員。 當美斯表現更加好的時候，人們又會吹捧美斯為真正球王。 在股票市場當中，很多時候一些中、 短期不利因素會令市場反應過大，過份悲觀， 這反而為理性的長綫投資者製造買貨機會。例如， 最近中國經濟增長預期下跌，限電等負面消息， 對製造業公司股價有負面影響，但我們認為， 這些都是長遠會得到解決的問題。

因此現在可能是買入一些有質素， 有增長力及競爭優勢的高端製造業公司的好時機，例如舜宇光學 （02382），福耀玻璃 （03606） 等等。甚至乎，最近天然氣價格急升，導致下游的燃氣公司， 例如華潤燃氣 （01193）等急跌，但我們相信始終天然氣價格屬於周期性， 短缺始終會得到解決，價格回復平穩。因此， 這次的調整也可能是長綫的機會。

第三，個經常有人犯的錯誤是忽視風險，只往好的方面想。 這往往是最危險的。例如， 認識身邊有位長輩朋友五年前用槓桿買了恒大的債券，貪圖超過10 %的被動收入。但該朋友沒有想過風險， 沒有研究過恒大的資產負債表。如果他五年前有做過研究， 應該已經能夠避免巨大損失。始終，投資是買未來， 沒有人有一個水晶球，因此控制風險十分重要， 要想清楚最壞情況及注碼控制。

作者_Ryan（陳懷恩）簡介： 90後，2013 年創業，現與太太創立及營運數盤生意，每項都已經有較穩定的利潤；過去數年，亦將累積到的盈利，進行有系統的股票投資，有幸達至30 歲前財務自由。現在除了營運生意外，最大的興趣是每天在商場上以貼地實幹的生意人經驗及眼光，分析上市企業，挑選及投資優質股票。另外亦在「30歲財務自由」YouTube 頻道免費分享投資知識。

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