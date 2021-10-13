【90後財務自由人@iM網欄】投資時要放下偏見 減少虧損的投資心理學

投資股票以及與網友接觸的經驗，令筆者對人性有了更深入的了解。事實上，很多時投資失利都是因為一些思維或者心理上的失誤。第一，很多人在投資上會犯到的錯誤就是存在偏見。甚麼是偏見？就是在對一件事情未有充分研究及了解之前，便以既定立場下定論。舉例說，去年我們公開分享看好富途的時候，有不少朋友在完全未有研究，不了解富途經營模式情況下便說：「富途只是一隻券商股，這些股票長遠多數都不成。」
做投資時放下偏見
結果富途在其後的一年升值超過五倍。又例如去年我們跟一位朋友分享，正在研究一間中國的遊戲公司，他的回應是：中國的遊戲市場已經由騰訊（00700）壟斷，其他公司根本上沒有生存空間，研究也無謂。這些例子實在太多了，人們總是很喜歡憑感覺，或者一些既定立場，在沒有太多深入研究情況下作出結論。在現實世界，這有可能是必須的。因為我們每天也面對很多不同的人和事，根本沒時間每一樣事情也仔細分析，很多時候只能靠感覺做判斷。
例如，你想不想與新同事做朋友？相信你不會深入分析他的背景，只會憑感覺決定。但經驗告訴我，如果將這種簡單的思維模式應用在投資，很容易錯過好機會，或者做錯決定。做投資的時候，我們應該放下偏見，在沒有有色眼鏡的情況下做研究，再憑着眼前理據客觀地作出合理判斷。
控制風險控制注碼
第二，人性的特點是喜歡放大中短期的因素 (Short Term Bias)。舉個很簡單的現實例子，最近球王美斯（Lionel Andrés Messi）在新球會入球數字不多，便會有很多評論說C朗拿度（Cristiano Ronaldo）才是世界上最好的球員。當美斯表現更加好的時候，人們又會吹捧美斯為真正球王。在股票市場當中，很多時候一些中、短期不利因素會令市場反應過大，過份悲觀，這反而為理性的長綫投資者製造買貨機會。例如，最近中國經濟增長預期下跌，限電等負面消息，對製造業公司股價有負面影響，但我們認為，這些都是長遠會得到解決的問題。
因此現在可能是買入一些有質素，有增長力及競爭優勢的高端製造業公司的好時機，例如舜宇光學 （02382），福耀玻璃 （03606） 等等。甚至乎，最近天然氣價格急升，導致下游的燃氣公司，例如華潤燃氣 （01193）等急跌，但我們相信始終天然氣價格屬於周期性，短缺始終會得到解決，價格回復平穩。因此，這次的調整也可能是長綫的機會。
第三，個經常有人犯的錯誤是忽視風險，只往好的方面想。這往往是最危險的。例如，認識身邊有位長輩朋友五年前用槓桿買了恒大的債券，貪圖超過10%的被動收入。但該朋友沒有想過風險，沒有研究過恒大的資產負債表。如果他五年前有做過研究，應該已經能夠避免巨大損失。始終，投資是買未來，沒有人有一個水晶球，因此控制風險十分重要，要想清楚最壞情況及注碼控制。
作者_Ryan（陳懷恩）簡介：
90後，2013 年創業，現與太太創立及營運數盤生意，每項都已經有較穩定的利潤；過去數年，亦將累積到的盈利，進行有系統的股票投資，有幸達至30 歲前財務自由。現在除了營運生意外，最大的興趣是每天在商場上以貼地實幹的生意人經驗及眼光，分析上市企業，挑選及投資優質股票。另外亦在「30歲財務自由」YouTube 頻道免費分享投資知識。
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撰文 : Ryan（陳懷恩）
欄名 : 90後財務自由人