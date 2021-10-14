  • 27°C
香港時間 : 20211014日 (四) 08:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【一時佳話@iM網欄】逆向思維過渡新常態

名人薈萃 08:00 2021/10/14

分享：

筆者與幾位以內地抵港客戶為主的保險團隊交流，去年她們的生意均大幅下跌，這很容易解釋，因為去年初便爆發疫情。但意外的是，她們今年生意比去年再度下跌，這樣就有點奇怪。因為今年雖然還未通關，但疫情基本上已受控，經濟活動也重回正軌，加上她們所屬的保險公司，也做了一些特殊措施幫她們做生意。

她們表示，經過多次對內地通關的期望和失望，士氣已非常低落，有些人更已解甲歸田。另有些人表示，由於通關存在很大的不確定性，作為領導很難作出計劃和部署，團隊現處於見步行步的狀態，生意又怎會好呢？

新常態的四大特質

筆者相信，不單保險業有這情況，其他行業的領導也有這些煩惱。而不確定性正正是戰略性商業領導用來描述「新常態 New Normal」的商業環境四個特質VUCA之一。一、波動性（Volatile）：變化速度加快；二、不確定性 （Uncertain）：缺乏可預測性；三、複雜性 （Complex）：因果關係相互關連；四、模糊性 （Ambiguous）：誤判的風險增大。

應以不變來應萬變

要在新常態下殺出重圍，便要跟亞馬遜（Amazon）創始人貝佐斯 (Jeff Bezos) 取經。他在公司成立初期，即規模還很小的時候，由於資源短缺，故競爭力遠不及大公司。若為迎合潮流，把已不多的資源分散，這在與大公司的競爭中跟自殺沒有分別。所以他反過來提出了一個問題：「未來十年，有甚麼是不變的？」

根據這「逆向思維」，他找到了三件客戶要求非常普通但卻不會改變的事情：一、愈多貨品選擇；二、價格愈平；三、配送速度愈快。在貝佐斯找到這三件長期不變的事情後，他便將亞馬遜絕大部分資源投放在這三件事上，因此他和亞馬遜也獲得了巨大的成功。

事實上，這種「逆向思維」模式，可被廣泛應用於生活和工作之中，特別是新常態的環境下。就好像上文的保險團隊，面對通關的不確定性一樣，與其見步行步等通關，不如把目光放遠，把焦點放回客戶身上。

筆者在疫情初期學貝佐斯反問自己：「未來10年，客戶有甚麼需要是不變的？」客戶要求我們做好三件事：一、更專業；二、更關心；三、更快速回覆。所以筆者和團隊同事們，也好像忘記世上有關口一樣，只專心做好這三件事。雖然封關年多，但我們本地市場業績有超過二倍的增長！

 

 

作者＿周榮佳

作者簡介：作者簡介：從事保險業逾廿年，擁有15個專業資格的暢銷書作家。現職某大保險公司資深區域總監。Wave除獲HKFI年度傑出保險代理、GAMA最高管理成就獎、《iMoney》香港保險風雲人物外，更獲選亞洲年度最佳保險領袖，在業界享負盛名。

更多一時佳話@周榮佳的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 周榮佳

欄名 : 一時佳話

最新專欄文章 更多

逆向思維過渡新常態
2021/10/09
逆向思維過渡新常態
分久必合？
2021/09/25
分久必合？
【一時佳話@iM網欄】聚焦成功和擁有 失敗新定義
2021/09/15
【一時佳話@iM網欄】聚焦成功和擁有 失敗新定義
失敗新定義
2021/09/11
失敗新定義
如何留住想辭職的同事
2021/08/28
如何留住想辭職的同事
出入境管制 疫情 經濟 保險公司 自殺 Amazon 行業

下一篇文章

【第4季部署】光大證券指港股已充分調整 重點推薦8股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

放盤一個月無人問津　移民業主無奈一減再減　終獲上車客352萬承接萬寶大廈
放盤一個月無人問津　移民業主無奈一減再減　終獲上車客352萬承接萬寶大廈
【恒大汽車 708】 恒大汽車用「三個月攻堅戰」 宣布首車明年初出廠
【恒大汽車 708】 恒大汽車用「三個月攻堅戰」 宣布首車明年初出廠
【公屋裝修】一家四口獲派彩雲二邨 38萬裝修380呎單位 清水樓間出3房 仔女各擁私人空間
【公屋裝修】一家四口獲派彩雲二邨 38萬裝修380呎單位 清水樓間出3房 仔女各擁私人空間
【溫股知新】絕密三寶 策略檢討
【溫股知新】絕密三寶 策略檢討
【財金人物】8月辭去恒生多個職位 恒生前一姐鄭慧敏離世終年57歲
【財金人物】8月辭去恒生多個職位 恒生前一姐鄭慧敏離世終年57歲
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用