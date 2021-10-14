【一時佳話@iM網欄】逆向思維過渡新常態

筆者與幾位以內地抵港客戶為主的保險團隊交流， 去年她們的生意均大幅下跌，這很容易解釋， 因為去年初便爆發疫情。但意外的是， 她們今年生意比去年再度下跌，這樣就有點奇怪。 因為今年雖然還未通關，但疫情基本上已受控， 經濟活動也重回正軌，加上她們所屬的保險公司， 也做了一些特殊措施幫她們做生意。

她們表示，經過多次對內地通關的期望和失望，士氣已非常低落， 有些人更已解甲歸田。另有些人表示， 由於通關存在很大的不確定性，作為領導很難作出計劃和部署， 團隊現處於見步行步的狀態，生意又怎會好呢？

新常態的四大特質

筆者相信，不單保險業有這情況，其他行業的領導也有這些煩惱。 而不確定性正正是戰略性商業領導用來描述「新常態 New Normal」的商業環境四個特質VUCA之一。一、波動性（V olatile）：變化速度加快；二、不確定性 （Uncertain）：缺乏可預測性；三、複雜性 （Complex）：因果關係相互關連；四、模糊性 （Ambiguous）：誤判的風險增大。

應以不變來應萬變

要在新常態下殺出重圍，便要跟亞馬遜（Amazon） 創始人貝佐斯 (Jeff Bezos) 取經。他在公司成立初期，即規模還很小的時候，由於資源短缺， 故競爭力遠不及大公司。若為迎合潮流，把已不多的資源分散， 這在與大公司的競爭中跟自殺沒有分別。 所以他反過來提出了一個問題：「未來十年，有甚麼是不變的？」

根據這「逆向思維」， 他找到了三件客戶要求非常普通但卻不會改變的事情：一、 愈多貨品選擇；二、價格愈平；三、配送速度愈快。 在貝佐斯找到這三件長期不變的事情後， 他便將亞馬遜絕大部分資源投放在這三件事上， 因此他和亞馬遜也獲得了巨大的成功。

事實上，這種「逆向思維」模式，可被廣泛應用於生活和工作之中， 特別是新常態的環境下。就好像上文的保險團隊， 面對通關的不確定性一樣，與其見步行步等通關，不如把目光放遠， 把焦點放回客戶身上。