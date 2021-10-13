【小老闆生意經@iM網欄】消費劵計劃過後 各行業有待「大變身」

熱帶氣旋獅子山「突襲」上周六（9日）清晨發出8號風球（八號東南烈風或暴風信號），其風勢較弱，惹來批評失準。惟此8號風球信號足足「掛足」22小時，影響到當日的各行各業大部分都需要停工一天。

而在本周，又有另一熱帶氣旋「圓規」來襲。截至筆者執筆時(12日中午)看，即使最後會否發出8號風球也好，打風下雨的天氣亦會影響了不少市民的逛街意欲。適逢周四(14日)是重陽節公眾假期，連續多日打風下雨的話相信亦不利本地零售市道銷情。

消費劵補貼作用有限

新冠疫情打沉本港經濟好一段時間，旅遊、餐飲、服務性等行業經歷了史無前例的改變，當中受自由行旅客絕跡及疫情影響，旅遊業損失最為慘重，行業幾乎停擺超過一年多的時間。而早已步入寒冬的本地零售行業，則繼續停濟不前。因此，本地政府推出$5,000電子消費劵，希望可刺激各行各業（尤其是零售餐飲業）能夠起死回生。

回看本地政府派發第一輪電子消費劵，的確可帶動市場「丁財兩旺」的局面。再看派發第二輪的電子消費劵，即過去一至兩星期的市場消費氣氛，的確比派發第一輪電子消費劵的頭一至兩星期為遜色。未知是否不少市民利用八達通領取消費劵的關係，$5,000分三期發放，兩個月內利用八達通使用$2,000，變相是像幫補日常生活消費一樣，而不能滿足市民的額外的購物消費欲望。照道理，$2,000在2個月內作平日飲食、交通的支出，即是每日平均$30多元，以一個普通上班人士來說，可能連基本食飯支出亦不足夠。此$5,000只是作補貼日常生活而已，不少市民或不會以此作額外消費。

行業大變身 旨在吸引本地消費客

筆者以商家的角度看，未知是否天氣欠佳的關係，自10月1日派發第二期以來，商場內即使能聚集到人流，可是只是一個「旺丁不旺財」的局面。據了解，人流最旺的商店是手機或相關設備的店舖，可能是新一代Iphone推出的關係，不少市民利用消費劵去補貼買新電話。至於其他類型的店舖，人流看似比往日多，但連日來累積不到很大的消費力。即使筆者經營的店舖身處於核心消費旺區，詢問了周邊商家過去一至兩星期的經營情況，大家跟筆者所遇到的都是一樣，即使店內有不俗的人流，惟店舖營業額則比對上一次發放消費劵時遜色。

是次港府的電子消費劵計劃已近尾聲。本地市民接種疫苗的進度未如目標，通關時間表遲遲未落實，如是此的話，本地服務性或消費行業還可以捱多久呢？不再寄望外地旅客到港消費，各行各好只好靠賺本地人的錢。在新冠疫情已成為新常態的前提下，不少行業不得不「大變身」，吸引本地人消費，例如餐廳製造場景給市民呃like打卡；零售店引入外國進口的新到商品及精品，讓消費者購物時好像置身外地一樣；旅行社多做一些本地消費飲食團，又或是郵輪渡假、staycation酒店消費等等的宣傳。總言之，即使在「塘水滾塘魚」的情況下，各行各業為了經營下去一定要懂得「變身」，旨在捱多一日得一日。

作者_Anna（馮文慧）簡介 前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

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