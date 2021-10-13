【緣份到了@iM網欄】註定10歲死，幫助一窩螞蟻，活到96

古時有錢人喜歡在孩子小時候就把他送進寺廟修行，他們認為這樣能增加福報。當時杭州有一張姓的大戶人家，就把8歲的小兒子送進靈隱寺修行5年再回家。當時的住持看小張聰明活潑，就收為座下弟子。

轉眼就過了兩年，小張長高了不少，住持的佛法日益精深。有一日老住持靜心打坐，恰巧這時小張和尚走進門來。擁有神通的老住持驚見小張和尚壽元耗盡，還有8天壽命。



於是給小和尚10天假期，讓他10天後再回寺修行。老住持想讓他人生的最後幾天能和家人團聚，開開心心的走完人生最後的日子。

「師傅，我回來了。」正打坐的老住持聽見一個熟悉的聲音，睜眼一看正是自己那小徒弟，十分驚詫。

老住持張嘴問道：「你路上有沒有幫助別人，或者做了什麼好事呀？」

小張和尚想了想說：我回家走到一半時天就下雨了，我在樹下躲雨，看見一個螞蟻窩即將被流水倒灌，於是就用自己衣服兜著土和石頭，做了一個圍牆把螞蟻窩圍住了。

老住持聽到這才明白一窩螞蟻再少也有幾千隻，小徒弟看似簡單的一個舉動，救下了幾千條性命，所以才得到這麼大的福報。

後來小張和尚還俗回家，一生無病無災，活到96歲才在子孫的陪伴下去世。





眾生平等，螞蟻雖不是人，但牠們是眾生之一，所以我們在學佛的路上，知道「勿以惡小而為之，勿以善小而不為」，能夠拯救牠們的命，卻有如此的功德，救了自己一命。

釋迦世尊也開示世人：「諸惡莫作，眾善奉行。」當我恭學到南無第三世多杰羌佛之《極聖解脫大手印》：「無論任何壞事，大壞事，小壞事我絕不做……」時，我感到修行人「勿以惡小而為之」的嚴肅性，曾經我以為多做好事就行了，現在看來，止惡同樣重要。

其實，小惡並不是專門指作惡，一些偏知偏見而引發的不良習慣或行為，哪怕看似不起眼，或與他人無關，但也會帶來不良後果。因此，需慎重對待。

世間萬事萬物皆不離因果，切莫看善小而懶得去做，認為惡小就無所謂而做，善小可累積如須彌山，惡小可讓你萬劫不復，因果報應，那是絲毫不爽！

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