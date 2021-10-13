【周大調富格曲@iM網欄】鼎爺私房菜 配法國美酒

近年，除了西餐、日本料理之外，不少傳統中餐廳都有辦 wine pairing，以美釀配佳饌，為食客帶來新的體驗。最近，好友介紹下參與了布根地 (Burgundy) 葡萄酒晚宴，地點正是主打特式手工粤菜的《鼎爺私房菜》，欣然前往。

《鼎爺私房菜》，去過好幾次，由鼎爺親自監督主理。灣仔新店有四千多呎，裝修以白色為主，感覺清新。飯局由《鼎爺私房菜》首席營運官 Enoch 及香港紅酒業協會會長兼聯合創辦人 Pierre 主持。

關於《鼎爺私房菜》的由來，Enoch 表示，多年前，幾位生意伙伴想合辦私房菜，碰巧電視上見鼎爺主持的《阿爺廚房》，遂力邀鼎爺合作，研發高級私房菜。據了解，鼎爺對食材的選擇及烹調技巧都有很高要求，並秉承「不時不吃」的宗旨，不斷鑽研新菜式，以保持客人對其私房菜的新鮮感。

配酒菜單如下：

春花卷 ‧ 龍穿鳳翼 ‧ 秘製話梅蝦‧ 泡椒蓮藕

Chablis 2015

古法豬網油炸松葉蟹鉗

馬友肚中尋

Chassagne Montrachet Vieilles Vignes 2016 (WA86)

▲ 馬友肚中尋

黨參五指毛桃螺頭湯

Savigny-les-Beaune Goudelettes 2011 (WA86)

生筋琵琶豆腐

鮮淮山杞子浸時蔬

Beaune Champimonts 1er Cru 2011 (WA90 WS88)

子蘿鴿片

脆皮糯米雞

Pommard Petits Noizons 2016 (WA90)

▲ 脆皮糯米雞

桂圓冰花燉蛋

Kim Crawford Reka Riesling, New Zealand

正當大家開始享用檯上美酒佳餚之際，鼎爺突然出現，給大家一個意外驚喜。鼎爺非常好客，無所不談，隨後還跟大家拍照留念，無疑是「星級」的特備節目。而各款特式粤菜之中，印象比較深刻的，有「馬友肚中尋」及「脆皮糯米雞」。「馬友肚中尋」又名「生死戀」。將馬友鹹魚起肉，再釀入鮮魚腹腔中一同蒸熟。鹹魚略帶甜，咸香味加上鮮魚香味，餸飯一流。

另一道特式菜「脆皮糯米雞」跟一般的「糯米雞」亦大不相同。鼎爺指出，「脆皮糯米雞」製作步驟繁複，考刀功。首先，要將雞隻去肉去骨，保留完整無缺的雞皮，再將配料充足（有雞肉、臘肉、臘腸、膶腸、冬菇、蝦米、火鴨、鮮蓮子、合桃、栗子、鹹蛋黃及炸過的瑤柱）的糯米飯釀入雞皮之中。然後，將釀滿配料的雞放入焗爐，焗完再落油鑊「拉油」。雞皮香脆可口、糯米飯亦吸收了各配料精華，是《鼎爺私房菜》招牌菜之一，名不虛傳。

除了美食之外，各款葡萄酒亦配搭得恰到好處。當晚的葡萄酒大都來自同一酒莊 Domaine Seguin-Manuel，酒莊已有差不多200年歷史。莊園的葡萄皆為有機栽種，不用任何化學肥料或農藥。Pierre 表示，中菜一般都有煎炸食物，用葡萄酒配襯的話，建議選配布根地的紅、白酒。他指出，布根地紅酒只用黑皮諾 (Pinot Noir) 釀製，單寧 (Tannins) 較少，而布根地的白酒則多用上霞多麗白葡萄 (Chardonnay)，香味較突出，配搭中菜，兩者都是不錯的選擇。除了合適的葡萄酒外，Pierre 又提到，pairing 時亦要注意不同葡萄酒要求的溫度、醒酒時間及選用合適的酒杯，以提升配搭上的果效。

當晚坐近「上菜位」，可能是「就手」，身後的侍應替我面前的酒杯添完又添。下次，都要坐「上菜位」。

▲ 與鼎爺合照

作者_Kalvin Chau（周雋賢）簡介： 德國音樂碩士，於歐洲及美加演奏。多次舉辦小提琴獨奏會，為香港電台第四台作錄音演奏。獲香港歌劇社邀請，於 Opera Passion IV 擔任客席指揮。任教於意大利 Casalmaggiore International Music Festival。熱心於音樂教育， 學生獲獎無數。

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