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何謂優先股

理財智慧 20:26 2021/10/13

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大部分讀者都知道，甚麼是債券、股票，但投資界從來都不是黑白分明，本文介紹的優先股，就是展乎債券與股票之間的產品。

優先股就是公司發行的證券，大多數（但不是一定）會定明每年的派息比例，但如果公司決定派息，優先股持有者就可以優先獲得股息，部分優先股更有累積（Cumulative）股息的條款，一旦公司本年度拒絕派息，當下年度或之後重新派息，或要將之前無派、累積的股息，一次過派給投資者，有拖無欠。當公司清盤時，債券持有人是第一批獲的補償，其間便到優先股持有人，最後才到普通股持有人。所以優先股持有人可以優先獲得派息，清盤時優先獲得補償。

但有利也有弊，優先股沒有普通股的投票權，投資者無法左右公司決策。讀者可能有疑問，優先股沒有投票權，也不像債券般有派息保證，與債券相比有何優勢？優先股好處是沒有到期日，只是公司不清盤，就會持續派息，債券到期後，投資者便不會再有息收。

【職場熱話】 舊同事只因利益關係而保持聯繫 打工仔錯信職場有真心 網民：做人不要太天真

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優先股通常向機構投資者發行，如果金融海嘯時，高盛向巴菲特發行優先股集資，小投資者無從參與。如小投資希望參與，美股市場上亦有一止優先股ETF，如

iShares Preferred and Income Securities ETF（PFF）。

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撰文 : 龍瑞成

派息 巴菲特 股票 債券 ETF 美股

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