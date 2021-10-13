【美股焦點】美國9月CPI高過預期 三大指數開市齊升

美國9月消費物價指數（CPI）按年升5.4%，高過預期的5.3%，市場消化了最新的通脹數據，美股三大指數周三（13日）開市齊升，道瓊斯工業平均指數升15.74點及0.05%，報34,394.05點，標準普爾500指數升9.63點及0.22%，報4,360.28點，納斯達克指數升70.13點及0.48%，報14,536.06點。

摩根大通（JPM）上季盈利按年升24%，好過市場預期，但其借貸活動放緩，股價跌2.38%。

內地中共中央辦公廳、國務院辦公廳在周二發布了《關於推動現代職業教育高質量發展的意見》，中概教育股繼續昨日升勢，朴新教育（NEW）漲31.15%、尚德機構（STG）漲5.79%、新東方（EDU）漲7.41%、好未來（TAL）漲7.41%、高途（GOTU）漲3.47%。

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責任編輯：黃苑筠