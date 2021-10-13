【MEME股】沽空機構Iceberg稱 以30%的利潤平AMC淡倉　網民質疑無貨沽空

▲ 香港經濟日報

美國散戶熱炒、今年初為社交平台Reddit炒家挾淡目標之一的「迷因股」（meme stock）AMC娛樂（美︰AMC）近日再受關注。原因是沽空機構Iceberg Research在一條推文中稱，AMC的空倉已平，但引起網民質疑。

Iceberg Research在一條推文中稱，在AMC在其持有期間下跌了30%後，便平了AMC空倉，並獲得了利潤。而早在7月時，Iceberg首次宣布沽空AMC，理由是基本面疲軟和只是由於散戶的興趣而導致股價上漲，價格被高估。

然而，Reddit上的散戶認為這是Iceberg Research「無貨沽空」的技倆，他們賣出的都是不存在的股票，然後在低價時買回股票獲利，更有人認為公司根本不存在，只是在欺騙散戶。

Iceberg 創始人Arnaud Vagner認為，自己沽出AMC認購期權十分成功，但對網民質疑機構不存在感到奇怪，「我錯在破壞他們大規模逼空。」

Iceberg Research沒有透露其對AMC的持倉規模。機構表示，做市商通過零佣金交易程序的訂單流來製造對沖，同時表明Iceberg有可能再次做空AMC。

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編輯：曾樂詩