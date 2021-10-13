  • 27°C
香港時間 : 20211013日 (三) 21:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MEME股】沽空機構Iceberg稱 以30%的利潤平AMC淡倉　網民質疑無貨沽空

股市 20:32 2021/10/13

分享：

香港經濟日報

美國散戶熱炒、今年初為社交平台Reddit炒家挾淡目標之一的「迷因股」（meme stock）AMC娛樂（美︰AMC）近日再受關注。原因是沽空機構Iceberg Research在一條推文中稱，AMC的空倉已平，但引起網民質疑。

Iceberg Research在一條推文中稱，在AMC在其持有期間下跌了30%後，便平了AMC空倉，並獲得了利潤。而早在7月時，Iceberg首次宣布沽空AMC，理由是基本面疲軟和只是由於散戶的興趣而導致股價上漲，價格被高估。

然而，Reddit上的散戶認為這是Iceberg Research「無貨沽空」的技倆，他們賣出的都是不存在的股票，然後在低價時買回股票獲利，更有人認為公司根本不存在，只是在欺騙散戶。

Iceberg 創始人Arnaud Vagner認為，自己沽出AMC認購期權十分成功，但對網民質疑機構不存在感到奇怪，「我錯在破壞他們大規模逼空。」

Iceberg Research沒有透露其對AMC的持倉規模。機構表示，做市商通過零佣金交易程序的訂單流來製造對沖，同時表明Iceberg有可能再次做空AMC。

更多美股新聞

相關文章：【AMC業績】AMC季度業績勝預期　計劃年底前接受比特幣支付、盤前升一成

美SEC查WSB股波動　AMC院綫升幅收窄至15%　成交仍達194億美元

【沽注一擲原型】Michael Burry做空Cathie Wood旗下ARKK

編輯：曾樂詩

美股 AMC（美：AMC） 社交平台 股票

上一篇文章

【美股開市】通脹略超預期　道指升42點　納指升近0.5%（不斷更新）

下一篇文章

【美國經濟數據】美國9月CPI按月加速　升0.4%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+北水】恒指黑期跌114點　阿里美股低港1.7%　北水吸21億（不斷更新）
【恒指夜期+北水】恒指黑期跌114點　阿里美股低港1.7%　北水吸21億（不斷更新）
【馬雲來港】消息：馬雲現身香港密會商界友人　已在港逗留數日、最快今日走
【馬雲來港】消息：馬雲現身香港密會商界友人　已在港逗留數日、最快今日走
【恒指夜期+ADR】空軍突襲阿里美股　夜期急瀉234點　北水吸資21億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】空軍突襲阿里美股　夜期急瀉234點　北水吸資21億（不斷更新）
【風球｜圓規】天文台改發3號風球　港交所宣布港股、夜期全日停市
【風球｜圓規】天文台改發3號風球　港交所宣布港股、夜期全日停市
【風球｜圓規】8號風球已發出　港鐵加強班次疏導人潮、8號風球後3小時港鐵巴士暫停
【風球｜圓規】8號風球已發出　港鐵加強班次疏導人潮、8號風球後3小時港鐵巴士暫停
【恒生前一姐】恒生前CEO鄭慧敏辭世　今年5月治療告假、8月調回滙豐
【恒生前一姐】恒生前CEO鄭慧敏辭世　今年5月治療告假、8月調回滙豐