【渣打2888】溫拓思：數碼策略將貢獻一半收入　數碼投資倍增至每年10億美元

▲ 渣打集團行政總裁溫拓思表示，目標由數碼策略所產生的收入可以佔總收入一半。（會議截圖）

渣打集團行政總裁溫拓思（Bill Winters）在倫敦出席投資者會議，介紹集團數碼策略及最新進展。溫拓思在會上表示，預計未來由數碼轉型策略所衍生的收入，將會佔總收入一半，同時計劃大幅提高每年數碼投資金額至10億美元（折合約78億港元）。

溫拓思在會上開出多項目標，除一半收入會由數碼策略貢獻及加大數碼投資額，同時力爭中期將零售及中小企客戶基礎增加五倍。他續指，數碼投資金額增加，部分會用作投資創投公司，而已投資的個別創投公司近年已開始貢獻收入，但就未擬全資收購投資的創投公司，未來可能會繼續持有或出售套現收益，視乎具體業務發展。

Mox一年吸17.5萬客成亮點 預告將推財管或外匯交易服務

集團分別在非洲及香港推出全數碼銀行，其中Mox開業一年吸納17.5萬客成為亮點之一。會上有分析員關注，渣打未來會如何將業務及客戶基礎變現。

渣打香港區行政總裁禤惠儀回應時表示，17.5萬客戶當中主要是全新客戶，又強調Mox目前仍處開業初期仍然需時投資，正完善產品及客戶結構，未是合適時候評論會否將Mox出售，現階段亦未為其取得估值。

禤惠儀又透露，第三項新產品與財富管理或外匯交易相關，正就此申請相關牌照，實際推出日期須視乎監管批准。她相信，隨著更多新服務推出，可以提高業務的利潤率，加上客戶活躍度每月都錄得顯著上升，反映現時朝正確的盈利方向發展。

數碼化減低營運成本，同時有助減低吸收新客的成本。渣打個人、私人及中小企業銀行部（CPBB）行政總裁徐仲薇透露，物色合作夥伴是重要一環，將上客成本由過往一般150美元至300美元，降至接近零水平。

渣打集團又計劃，未來3至5年內將全球分行數量由目前的776間減至約400間。

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