聯合國氣候變化大會召開在即，據MSCI最新發佈的淨零追踪報告顯示，由於全球上市公司將導致氣溫上升3°C，實現《巴黎協議》中的溫控目標變得越發遙不可及。

報告顯示，與1.5°C溫控目標保持一致的上市公司不到10%，將升溫幅度控制在1.5°C以內的全球碳排放預算將於2026年11月前耗盡。自MSCI於7月發佈首份淨零追踪報告以來，在短短90天內，該排放預算的時間期限已經提前了5個月。

MSCI董事長兼行政總裁Henry Fernandez表示，報告的研究結果應會大幅提升全球對溫室氣體减排的緊迫感。又指2021年的極端天氣事件提醒人們，氣候變化不是未來30年或40年的一個「潜在」問題，而是已經明確威脅到當前的生活方式。

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報告又指出，沙特阿拉伯國家石油公司、俄羅斯天然氣工業股份公司和印度煤炭公司為碳足迹最大的三家上市公司。至於陝西煤業股份有限公司是沒有就溫室氣體排放作任何披露的最大排放者 。而葛蘭素史克公司、H&M Hennes & Mauritz和法國電力公司則為名列前10家最徹底公佈减排目標的公司。

全球各地區的碳排放仍然超標，該問題在歐洲、中東和非洲地區新興市場最為嚴重，這些地區的上市公司的預計升溫幅度為4.8°C，其次為美洲和亞洲新興市場，預計分別上升3.8°C和3.4°C。要解決上述問題，報告指出上市公司需要平均每年减少10%的絕對碳排放量。然而，在2016年到2020年之間，全球只有不到四分之一的上市公司能實現這一目標。

MSCI 全球ESG 及氣候主管Remy Briand 指出氣候信息披露對投資者而言非常重要，呼籲參與氣候峰會的政策制定者和金融監管機構，要求上市公司根據國際標準對氣候相關信息進行強制披露。

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責任編輯：黃苑筠