【新股IPO】零跑汽車據報最快明年來港上市　集資78億元

消息指，內地電動汽車製造商零跑汽車（Leapmotor）正考慮來港上市，集資最少10億美元（約78億港元），最早明年就會為上市事宜進行商議。不過對於上市傳聞，零跑汽車表示消息不實。

【MIRROR迷注意】MIRROR 12子 齊撐Samsung出新機 （多相）【見下頁】

零跑汽車成立於2015年，總部位於杭州濱江，是一家擁有自研三電系統、智慧網聯、自動駕駛等核心技術的造車新勢力，目前旗下已有三款車型。2020年，零跑全年銷量11391台，其中零跑T03於2020年5月上市，截止2020年12月31日累計銷量達10266台。

延伸閱讀：聯想回A夢碎 股價急挫13% 大行予聯想集團投資評級及目標價

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

2021年第三季，零跑汽車交付量達到12987輛，其中9月共交付4095輛，年增432％。訂單方面，零跑汽車9月份訂單共計8754輛，其中零跑T03車型訂單為7541輛。

同場加映：【溫股知新】絕密三寶 策略檢討

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正