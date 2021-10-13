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【新股IPO】零跑汽車據報最快明年來港上市　集資78億元

股樓投資 19:38 2021/10/13

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消息指，內地電動汽車製造商零跑汽車（Leapmotor）正考慮來港上市，集資最少10億美元（約78億港元），最早明年就會為上市事宜進行商議。不過對於上市傳聞，零跑汽車表示消息不實。

【MIRROR迷注意】MIRROR 12子 齊撐Samsung出新機 （多相）【見下頁】

零跑汽車成立於2015年，總部位於杭州濱江，是一家擁有自研三電系統、智慧網聯、自動駕駛等核心技術的造車新勢力，目前旗下已有三款車型。2020年，零跑全年銷量11391台，其中零跑T03於2020年5月上市，截止2020年12月31日累計銷量達10266台。

 延伸閱讀：聯想回A夢碎 股價急挫13%  大行予聯想集團投資評級及目標價

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2021年第三季，零跑汽車交付量達到12987輛，其中9月共交付4095輛，年增432％。訂單方面，零跑汽車9月份訂單共計8754輛，其中零跑T03車型訂單為7541輛。

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記者：張以正

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