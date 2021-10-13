【樓市故事】YOHO Town放盤叫價合心意　遇上業主想換樓　雙方一拍即合　低市價5%成交

《施政報告》出台後，新界西北等受惠「北部都會區」發展的屋苑更受買家歡迎，亦有買家加快換樓決定，希望可享受當區越趨完善的基建配套。香港置業張正鳴指，YOHO TOWN新近錄得成交，業主與買家一拍即合，單位以略低市價成交。

上址為YOHO TOWN 1座高層C室，單位實用面積約393平方呎，2房間隔，望山景。張正鳴稱，單位以735萬元放盤1個月後獲外區客接洽。據了解，買家為首置客，心儀物業為景觀優美，睇樓1次即拍板入市，而業主本就有意賣樓換市區貨，見買家議價幅度甚微，於是單位最終減價15萬元，以約720萬元成交，實用呎價約18,321元。

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資料顯示，原業主於2015年1月以約400萬元購入上述單位，是次轉售帳面賺約 320萬元，物業升值約80%。

市況方面，張正鳴補充，連同本宗成交，本月至今YOHO TOWN錄得16買賣。

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