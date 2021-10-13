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【恒大3333】恒大汽車天津工廠改裝工程傳停工　欠供應商錢亦缺零部件供應

股市 19:19 2021/10/13

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【恒大3333】恒大汽車天津工廠改裝工程傳停工　欠供應商錢亦缺零部件供應

恒大汽車 （00708） 明年投產「恒馳五」再現隱憂，雖然周一恒大汽車在天津召開合作伙伴大會，提出「大幹３個月，天津工廠恒馳首車下綫」，部份圖片亦顯示恒馳已進行路試，據內地媒體晚點報道，由於拖欠設備供商款項，恒大汽車天津工廠生產綫改造工程已基本停滯，「恒馳五」並未如期開始投產準備。

不過，由於上海、廣州、天津部份員工被通知休假到10月底，有員工稱找到人力資源與社會保障局詢問，人保局回覆指，已與公司溝通，企業因工作量減少安排部份員工待崗，11月1日全員將正常返崗工作。

恒大原發布多款車，在上海、廣州、天津都有工廠，但因資金鏈問題，只保留「恒馳五」、「恒馳六」項目。「恒馳五」因進度較快，定在廣州南沙工廠投產，但因工廠未拿到工作證，才轉到天津生產，廣州和上海員工、設備同時轉到天津。恒大汽車於2019年1月收購國能汽車，天津工廠則來自國能汽車的廠房。

不過，天津工廠生產綫要改裝，才能生產「恒馳五」，然而改裝工程已停滯。

【恒大3333】恒大汽車：首款恒馳明年初天津工廠完成生產　股價逆市升一成半 

同場加映*【ET開市直擊】美團、阿里大反彈 新經濟股可以玩幾耐？（附Time code）

【ET財智Talk】內房債務危機幾時完？　專家料監管措施持續至明年初（立即收看）

 

港股 恒大物業（06666） 中國恒大（03333） 汽車 恒大汽車（00708）

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