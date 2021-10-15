【美股業績】銀行股業績一文睇清　高盛Q3盈利大增逾63%

美股業績期由金融股「打頭陣」，銀行股業績普遍勝預期。高盛（美：GS）發表第3季業績，淨利潤為52.8億美元，按年增長63.4%。每股收益14.93美元，勝市場預估的9.920美元。

期內，淨營收136.1億美元，按年增長26%，市場預估116億美元。投行部門由19.3億美元增至35.5億美元，勝預期的28.5億美元。交易收入56.1億美元，勝預期的41.4億美元。

花旗Q3多賺近48%

花旗（美：C）公布，第3季盈利46.44億美元，按年增長47.6%，每股盈利2.15美元，高於市場預期的1.79美元。期內，總收入171.54億美元，按年跌0.86%。花旗CEO表示，疫情過後的經濟復甦繼續提高企業和消費者的信心。

大摩Q3盈利增長逾36%

摩根士丹利（美：MS）第3季盈利37.07億美元，按年增長36.4%，每股盈利1.98美元，高預期的1.69美元。期內，淨收益148億美元，按年升25.9%，市場預期為139.2億美元。大摩CFO指，企業客戶正在尋找機會，各地區的投資銀行業務保持健康發展。

富國銀行貸款下降

富國銀行（美：WFC）上季盈利51.2億美元，按年增長59.3%，每股盈利1.17美元。期內，收入188.34億美元，按年減少2.5%，市場預期為184億元。不過，該行上季費用高於預期，而貸款下降。

貝萊德管理資產達9.46萬億美元

基金一哥貝萊德（BlackRock，美：BLK）第3季盈利16.81億美元，按年上升23%；每股攤薄盈利10.89美元，去年同期8.87美元。

期內，收入50.5億美元，按年上升16%。資產管理規模（AUM）上升21%，達到9.46萬億美元。CEO芬克（Larry Fink）表示，公司長期淨流入資金達980億美元，年化增長率為9%，亦是連續第6個季度超過5%的目標，反映公司多元化投資及技術平台的實力。

摩通上季盈利升24%

摩通（美：JPM）上季盈利按年上升24%至116.9億美元，每股盈利3.74美元，勝市場預期的2.97美元，去年同期為2.92美元。調整後收入為304.4億美元，升近2%，主要由投行業務收入所帶動，投行業務收入為30.3億美元，勝預期的26.5億美元。

上季，摩通固定收益、外匯及大宗商品業務銷售和交易收入36.7億美元，略低過預期的37億美元。摩通表示，強勁的併購活動，抵銷交易放緩帶來的影響；消費銀行業務表現亦強勁，受惠信用卡支出上升，客戶還款速度放緩，利息收入提升。

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編輯：區嘉俊

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