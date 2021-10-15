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全球暖化倘加劇 英國白金漢宮恐被海水包圍

環球社會熱點 08:05 2021/10/15

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全球暖化的問題近年引起社會關注，各國都訂立碳減排目標。有團體研究全球暖化引申的海平面上升情況，利用電腦模擬出各國地標於全球增溫攝氏3度後的畫面，發現英國白金漢宮很可能會被海水包圍。

德國綠黨倡泊車費加價5倍 減民眾揸車意欲 【下一頁】

非牟利組織「氣候總站」（Climate Central）與美國普林斯頓大學、德國波茨坦氣候影響研究所合作，研究全球溫度比工業化前水平高攝氏3度，海平面上升會為各地地標帶來怎樣的變化。

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研究結果表明，全球大約50個主要沿海城市都需要實施前所未有的措施，以防止海平面上升後吞沒人口最多的地區。

氣候科學家今年8月的報告指出，全球溫度已經比工業化前水平高攝氏1.2度左右。科學家認為全球溫度應控制在高於工業化前水平攝氏1.5度以内的水平，才能盡可能避免氣候危機帶來的最嚴重影響。

豐田社長支持減排 唔撐一刀切禁燃油車 【下一頁】

全球各地都積極減排，爭取於2050年達到碳中和。科學家指能於2050年達標已是最樂觀情況，但即使如此，全球氣溫屆時仍會高於工業化前水平攝氏1.5度。

如情況惡化，碳排放量在2050年後持續上升，全球氣溫最快2060年會高於工業化前水平攝氏3度，海平面在這數十年間也會持續升高。

「氣候總站」研究團隊利用全球海拔及人口數據，分析得出全球受海平面上升影響最大的地區，頭10名地區當中有8個位於亞洲。

全球氣溫倘高於工業化前水平攝氏3度，約有6億人會遭到淹沒。

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責任編輯：鄭錦玲

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