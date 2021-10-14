【Apple】蘋果將與內地供應商京東方合作　生產iPhone 13高階OLED面板　

▲ Apple計劃將京東方列為面板供應商之一，為iPhone 13提供高階OLED顯示器。

一直以來，蘋果（Apple）主要與Samsung、LG合作生產OLED面板。不過最近有報道指，Apple計劃將京東方列為供應商之一，為iPhone 13提供高階OLED顯示器，預計未來為Samsung等面板供應商帶來更大競爭。

＜＜【Apple Watch】傳Apple Watch Series 8將設有3款尺寸 提供更大錶面屏幕

＜＜【Apple】蘋果再現反競爭行為？ 荷蘭當局要求公司改變支付系統

日經亞洲報道指出，Apple已將內地面板供應商京東方列入iPhone顯示器供應商名單。據消息人表示，在今年9月底，京東方已開始向Apple提供少量OLED面板，並採用在6.1吋iPhone 13。據悉，目前京東方正在為華為、榮耀、小米及Vivo等內地手機品牌提供面板。

消息人士續指，現時京東方面板已進入最終測試階段，一旦通過蘋果的最後認證，未來就會與Samsung合作提供iPhone面板。事實上，現時京東方正在為iPad提供LCD面板，是次該公司首次進入iPhone手機供應鏈，將為其他供應商帶來更多壓力，並有利於日後Apple降低生產價格。

責任編輯：李寶如