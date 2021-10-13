【理財智慧】最低工資令就職位減少? 諾貝爾經濟學獎David Card 話 NO

今年的諾貝爾經濟學獎在日前已經揭曉，由David Card、Joshua Angrist及Guido Imbens共同獲得。David Card主要獲獎的原因是他在勞動經濟學上的研究，而後兩者是表楊他們「對因果關係分析的方法論」的貢獻。其中David Card最著名的研究是與最低工資有關，他的研究打破了我們對於最低工資的迷思。在香港，最低工資是保障員工的收入可以維持合理水平，《最低工資條例》在2011年正式實施，首個法定水平為時薪28元，隨後多次提升金額，在2019年為時薪37.5元。

最低工資令工作崗位流失

根據古典的經濟學理論，提高最低工資，會引致就業機會減少。例如政府在2000年關於最低工資討論的時候，政府的官員曾引用美國國家經濟研究局研究指出，最低工資提升百分之十會令就業機會下降百分之四至十六，主要成因是最低工資令企業成本增加，當時在社會引起熱烈的討論。

David Card對於最低工資的研究

在David Card的研究之前，不少人都認為提高最低工資會令工作崗位流失，因為僱主需要增加成本去留住人手，令到工作崗位減少。但是Alan Kreuger(不幸在2019年離世) 和David Card在1994年發表一篇論文，他們利用「自然實驗」（Natural experiment）作研究方法，發現了最低工資不一定會令到就業人士減少。透過在美國New Jersey 與 Pennsylvania的快餐店作比較實證，前者的最低工資由每小時4.25 調高至5.05，後者最低工資維持不變的情況下，研究在最低工資調整前和後的就業和產品價格變化。結果發現New Jersey 的快餐店在最低工資增加後，就業人數未有減少，甚至增加，只是產品價錢上升。

雖然不少人都質疑他的看法，認為根據傳統的供需關係，價格上升，必然令需求下降，有部分經濟學家甚至質疑他的研究只是個別情況，未能應用在其他的地區。認為就業情況也受其他因素影響。但他的實證研究已反駁了當時主流經濟學家的意見，因此獲得本屆諾貝爾獎。

他的研究對日後的影響

隨著他們的論文發表後，開始有國家和地區反思最低工資的影響。後繼也有不少經濟學家也開始作出相關的研究，例如在嘗試在不同地方做類似的研究。例如由國際貨幣基金組織、世界銀行和國際勞工組織在 2012 年編寫了報告指出，認為最低工資可以提高勞動工參與度，而對於勞工的需求沒有負面的影響。David Card的得獎有助打破了對於最低工資的迷思，例如每次在調高最低工資的時候，總有人提出反對，以違反自由市場、對勞工不利等觀點去否決，特別是資方的代表。他的研究有助我們以實證方式證明我們固有思想未必是對，駁斥了我們固有的看法。

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責任編輯：陳佳恩