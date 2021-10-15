【室內裝修】夫婦花58萬元局部裝修500呎單位 「半開放式廚房」最傾心 人字砌地板瞬間顏值上升

正所謂「人靠衣裝、屋靠包裝」，無論你是自住或出租都希望把單位「執一執靚」，是次介紹的單位由一對夫婦居住，他們一直住在實用面積517呎的新界荔景浩景臺。由於單位已老化，加上夫婦倆人從事網上生意，相對在家的時間比較長，為了令自己住得舒服，他們決定為客廳、廚房和洗手間進行「大翻新」，並找上了室內設計公司Jason Lie Interiors Limited 花了4個月時間進行局部裝修，裝修費共用了58萬元，為單位帶來了別具匠心的感覺。

如你所見，單位面積很大，但為了增加視覺上的空間感，設計師利用了黑鋼鏡在大門背後、大玻璃窗，令整體客廳充滿生機。當你一打開門，映入眼簾的是水秀山明、光線充足的客廳，頓時令人感到心曠神怡。對比客廳之前的設計，主要以深色為主，黑色飯桌配深色木地板，再加上一道深棕色廚房門，看起來令單位倍感壓迫感。

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至於廚房方面，業主在設計上沒有要求，唯一要求是半開始式廚房，因為業主與太太很喜歡煮飯，負責人構思利用玻璃門去避免視覺上過於擁擠的感覺。設計師冀望透過玻璃門乍看之下能塑造出廚房整齊效果，利用了白色吊櫃和高身櫃設計，再配淺棕色廚房牆磚作點綴，設計簡潔又不失型格。為了不影響視覺效果的統一性，設計師坦言把電器藏於傢俬內，這亦是困難之一，因為電器的尺寸大小要拿捏準確，從而令業主更享受烹調過程。

承接廚房的設計，洗手間用上了灰色牆磚設計，搭配淺棕色牆磚分隔了洗手盆與廁所的乾濕區。在鏡子周圍添加黑色邊框架，增加了整體的質感，使風格的顏色溫馨之餘，又不失格調。

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整體設計風格以簡約、長青，加上一點摩登的感覺，但基於成本有限之下，想凸顯更多設計元素，在木紋磚上了特別的方法斜鋪成「人字砌」，比起平鋪直敘的直紋地效果更明顯。另外，業主喜歡木紋的設計，因此在椅子、沙發底盤、電視架都以棕色為主，同時設計師希望全屋有連貫性，在廚房門外用上了胡桃木皮作裝飾。

清拆：約33,000元 油漆：約48,000元 泥水：約140,000元 木工連訂造傢俬：約230,000元 水電：約79,000元 材料雜項及設計費連工程管理 ：約50,000元 合共 ：約580,000元

圖片由設計公司 Jason Lie Interiors Ltd. 提供

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責任編輯：陳頌潔