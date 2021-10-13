  • 27°C
香港時間 : 20211013日 (三) 20:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【騰訊700】《王者榮耀》不敵《原神》 失落上月全球最吸金遊戲寶座

股樓投資 18:49 2021/10/13

分享：

數據研究機構Sensor Tower公布9月全球手遊收入排行榜，內地科網巨頭騰訊(00700)旗下作品失落最吸金遊戲寶座。內地遊戲商米哈遊的《原神》以3.4億美元，壓倒騰訊的《王者榮耀》和《PUBG Mobile》，成為上月全球最吸金手遊。《原神》上月的收入亦打破了《PUBG Mobile》在去年3月，所創下的3億美元紀錄。《王者榮耀》上月則取得2.1億美元收入。

【第4季部署】晨星預期股市短期仍波動 第4季推薦7股為首選  詳情請看【下一頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

另外，中信証券發表研究報告，預計騰訊第三季營業收入料按年增長14.4％至1,435億元人民幣，非國際財務報告準則純利按年升0.7％至325億元人民幣，該行看好騰訊各項核心業務目前仍保持穩健，在內地互聯網領域中仍具有較強的產品和競爭優勢，同時積極地加大在雲業務以及創新內容等投入以保持長期可持續發展的動力。該行建議關注騰訊在極端悲觀預期影響下的估值修復機會，維持其「買入」評級以及613元目標價。

順豐入主嘉里物流 創辦人王衛擔任後者主席  詳情請看【下一頁

同場加映  【溫股知新】絕密三寶 策略檢討

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

撰文 : 李尚毅

騰訊控股（00700） 港股

上一篇文章

【樓市故事】YOHO Town放盤叫價合心意　遇上業主想換樓　雙方一拍即合　低市價5%成交

下一篇文章

【樓市熱話】姐屋企裝修回娘家暫住 與姐夫霸佔睡房 妹呻被迫瞓廳 網民：有錢裝修冇錢租地方
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【青姐話】一二三、紅綠燈、博反彈、要小心
【青姐話】一二三、紅綠燈、博反彈、要小心
【溫股知新】絕密三寶 策略檢討
【溫股知新】絕密三寶 策略檢討
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
【公屋裝修】一家四口獲派彩雲二邨 38萬裝修380呎單位 清水樓間出3房 仔女各擁私人空間
【公屋裝修】一家四口獲派彩雲二邨 38萬裝修380呎單位 清水樓間出3房 仔女各擁私人空間
【財金人物】8月辭去恒生多個職位 恒生前一姐鄭慧敏離世終年57歲
【財金人物】8月辭去恒生多個職位 恒生前一姐鄭慧敏離世終年57歲
【圓規消息】明日萬一中午才落8號波 開唔開市？ 一文看盡 港交所颱風下交易安排
【圓規消息】明日萬一中午才落8號波 開唔開市？ 一文看盡 港交所颱風下交易安排