【騰訊700】《王者榮耀》不敵《原神》 失落上月全球最吸金遊戲寶座

數據研究機構Sensor Tower公布9月全球手遊收入排行榜，內地科網巨頭騰訊(00700)旗下作品失落最吸金遊戲寶座。內地遊戲商米哈遊的《原神》以3.4億美元，壓倒騰訊的《王者榮耀》和《PUBG Mobile》，成為上月全球最吸金手遊。《原神》上月的收入亦打破了《PUBG Mobile》在去年3月，所創下的3億美元紀錄。《王者榮耀》上月則取得2.1億美元收入。

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另外，中信証券發表研究報告，預計騰訊第三季營業收入料按年增長14.4％至1,435億元人民幣，非國際財務報告準則純利按年升0.7％至325億元人民幣，該行看好騰訊各項核心業務目前仍保持穩健，在內地互聯網領域中仍具有較強的產品和競爭優勢，同時積極地加大在雲業務以及創新內容等投入以保持長期可持續發展的動力。該行建議關注騰訊在極端悲觀預期影響下的估值修復機會，維持其「買入」評級以及613元目標價。

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