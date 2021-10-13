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【能源危機】中印兩國電力供應現危機　花旗分析師：中國煤碳及電力供應緊張持續至冬季

商業 18:56 2021/10/13

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中印兩國作為亞洲兩大經濟體，正面對電力的能源危機。

全球經濟在疫後重啟，全球能源需求不斷飆升。然而，中印兩國作為亞洲兩大經濟體，正面對電力的能源危機。當中，中國正以開採煤碳解決電力短缺問題，而印度也面臨煤碳短缺的挑戰。這些情況下引發供應跟不上需求。

花旗分析師在研究報告中列明，預計中國的煤碳和電力供應緊張，將持續至冬天。並補充說，這個問題將「在即將來臨的冬天，增加中國和全球經濟的停滯性通貨膨脹（stagflation）風險和增長的壓力，（推動）能源價格走高。」

【電動車】Bolt電動車電池有問題　LG同意賠償通用汽車93億港元

據CNN報道，中國電力短缺受多重因素影響，例如國家努力減少碳排放，導致數百間煤礦公司關閉；來自澳洲的煤碳限制；以及天氣突變也加劇以上情況。

當中，天氣問題影響最為嚴重。暴雨影響了煤礦出產地之一的山西和陝西省，它們佔近半中國煤碳產量。翻查資料顯示，山西在本月初已因天氣「極端異常」關閉了60間煤礦場。直至周二為止，有4間仍關閉，其餘已復工。

【消費優惠】第二輪電子消費券到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

中華人民共和國國家發展和改革委會員為解決能源問題，重申政府將允許燃煤發電商，取更高的能源費用。更稱，所有工業和商業能源用戶由周五起，必須以「市場導向」的價格購買電力。當局更明示，將允許電力價格從目前的基準水平或政府設定的基準價格，由限制只可提高10%，更改至至20%。 惟居民和農業則不受影響。

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印度為亞洲第三大經濟體。印度的中央電力局（Central Electricity Authority， 簡稱CEA）日前發表報告提及，現時135座燃煤發電廠中，有61座只有兩天或更少的煤碳儲備供應。更補充說，當中16種煤碳庫存已降至零。但當地政府堅稱，擁有足夠供應滿足需求。

印度德里首長Arvind Kejriwal曾在Twitter表示，首都「可能面臨電力危機」。更補充他近來致函給總理Narendra Modi，警告能源短缺。據悉，印度大部份發電廠的煤碳庫存，已跌至極低水平。

責任編輯：馬意文

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