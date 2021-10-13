【恒生前一姐】滙豐內部電郵悼鄭慧敏　王冬勝：25年來都是重要的朋友及同事

▲ 滙豐內部電郵悼鄭慧敏 王冬勝：25年來都是重要的朋友及同事 （資料圖片）

恒生銀行 （00011） 前行政總裁鄭慧敏（Louisa）因病離世，滙豐今日發內部電郵悼念鄭慧敏，電郵引述香港上海滙豐銀行有限公司非執行主席王冬勝指，鄭慧敏在過去的25年間一直是其重視的朋友及同事（a valued friend and colleague），與對方共事非常愉快。

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亞太區聯席行政總裁廖宜建及Surendra Rosha向員工發內部電郵，指懷著沉重心情宣布鄭慧敏離世的消息，相信她作為具啟發性的領袖、危急關頭可靠的援手以及以人為本的變革者印象會長存在大家心中。

鄭慧敏1999年由花旗銀行加入滙豐，多年來在個人銀行及財富管理業務範疇平步青雲，至2014年更加派駐滙豐倫敦總部，出任集團環球零售銀行業務主管。隨後在2017年，回港執掌恒生銀行。內部電郵形容，鄭慧敏對集團在提升零售客戶數碼服務上擔當重要角色。

王冬勝在內部信中表示，鄭慧敏在過去25年來都是其重視的朋友及同事，形容她在不但具有過人的智慧及決心，而且富有幽默感，讓共事的人都非常愉快，相信大家都會深切懷念她。

內部信又讚揚鄭慧敏掌舵恒生期間勇於創新，包括容許員工在家工作，又增加全職員工的產假，更好地支援女性員工。

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