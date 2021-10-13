【能源危機】發改委批准中石化母公司 80億人幣建設天然氣接收站

內地天然氣供應緊張，國企能源企業亦加快項目上馬，以保持能源供應充足。國家發改委13日(周三)批復同意中石化(00386)母公司中石化集團，建設中國石化龍口液化天然氣接收站項目，該接收站每年最大接收能力達650萬噸。項目單位為中石化煙台龍口液化天然氣有限公司，項目總投資80.04億元人民幣。資本金佔總投資30％，由項目單位自有資金出資，其餘通過銀行貸款解決。批復中提到，項目有助提升山東省及周邊地區天然氣供應和儲氣能力，促進環渤海地區經濟社會發展和能源結構優化，改善大氣環境質量。

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較早前內媒亦曾報道，為保證今年冬季至明年春季的天然氣供應，中石化集團計劃籌措133億立方米海外液化天然氣資源，自有液化天然氣接收站將滿負荷

運行，目前中國石化天然氣分公司已累計注氣11.7億立方米，預計至本月底有效工作氣量達到16.9億立方米，同比增幅15.5％。

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