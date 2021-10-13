  • 27°C
香港時間 : 20211013日 (三) 23:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【能源危機】發改委批准中石化母公司 逾80億人幣建設天然氣接收站

股樓投資 19:41 2021/10/13

分享：

內地天然氣供應緊張，國企能源企業亦加快項目上馬，以保持能源供應充足。國家發改委13日(周三)批復同意中石化(00386)母公司中石化集團，建設中國石化龍口液化天然氣接收站項目，該接收站每年最大接收能力達650萬噸。項目單位為中石化煙台龍口液化天然氣有限公司，項目總投資83.04億元人民幣。資本金佔總投資30％，由項目單位自有資金出資，其餘通過銀行貸款解決。批復中提到，項目有助提升山東省及周邊地區天然氣供應和儲氣能力，促進環渤海地區經濟社會發展和能源結構優化，改善大氣環境質量。

【第4季部署】晨星預期股市短期仍波動 第4季推薦7股為首選   詳情請看【下一頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

較早前內媒亦曾報道，為保證今年冬季至明年春季的天然氣供應，中石化集團計劃籌措133億立方米海外液化天然氣資源，自有液化天然氣接收站將滿負荷運行，目前中國石化天然氣分公司已累計注氣11.7億立方米，預計至本月底有效工作氣量達到16.9億立方米，同比增幅15.5％。

【騰訊700】《王者榮耀》不敵《原神》 失落上月全球最吸金遊戲寶座   詳情請看【下一頁

同場加映  【溫股知新】絕密三寶 策略檢討

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

撰文 : 李尚毅

中國石油化工股份（00386） 港股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
【圓規消息】明日萬一中午才落8號波 開唔開市？ 一文看盡 港交所颱風下交易安排
【圓規消息】明日萬一中午才落8號波 開唔開市？ 一文看盡 港交所颱風下交易安排
【溫股知新】絕密三寶 策略檢討
【溫股知新】絕密三寶 策略檢討
【財金人物】8月辭去恒生多個職位 恒生前一姐鄭慧敏離世終年57歲
【財金人物】8月辭去恒生多個職位 恒生前一姐鄭慧敏離世終年57歲
【恒大汽車 708】 恒大汽車用「三個月攻堅戰」 宣布首車明年初出廠
【恒大汽車 708】 恒大汽車用「三個月攻堅戰」 宣布首車明年初出廠
【公屋裝修】一家四口獲派彩雲二邨 38萬裝修380呎單位 清水樓間出3房 仔女各擁私人空間
【公屋裝修】一家四口獲派彩雲二邨 38萬裝修380呎單位 清水樓間出3房 仔女各擁私人空間